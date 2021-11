Dumitru Dragomir, reacție după reluarea procesului în care a fost condamnat: „Pot să mai stau 20-25 de ani în procese!” Exclusiv

Lovitură dură pentru fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal care în 2019 era condamnat pentru că ar fi primit mită 3,1 milioane de euro.

„Mitică de la Ligă” a făcut și apel și câștigase procesul, însă pe data de 1 noiembrie 2021 a primit vestea că , însă asta nu îl sperie deloc pe fostul conducător al fotbalului românesc, care a oferit o primă reacție pentru FANATIK.

Prima reacție a lui Dumitru Dragomir după ce procesul său va fi rejudecat: „S-a făcut dreptate!”

a comentat foarte relaxat pentru FANATIK decizia instanței pe care o aprobă în totalitate: „S-a făcut dreptate pentru că judecătoarea nu avea dreptul să instrumenteze procesul întrucât aveam doi avocați de barou în dosar și așa spune legea.

ADVERTISEMENT

Când într-un dosar sunt implicați avocați, parlamentari sau mai știu eu ce, se judecă de la Curtea de Apel în sus, nu la Tribunalul București”.

„Don Corleone” a fost trimis în judecată în 2015 pentru că ar fi pretins suma de 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei, administrator şi acţionar RCS/RDS și că ar fi primit în cele din urmă 3,1 milioane euro.

ADVERTISEMENT

„Mi-au făcut viaţa un chin! Cine îmi dă mie înapoi viaţa asta pierdută? Am mai spus-o: traduceam în engleză motivările, le trimiteam la toate ambasadele din lume şi mă sinucideam! Nu uitaţi că în prima condamnare mi-au dat 7 pentru delapidare şi 5 pentru evaziune fiscală!” – Dumitru Dragomir

Ce spune Dumitru Dragomir despe condamnarea cu executare pe care a primit-o

Mitică Dragomir se consideră în continuare nevinovat și e hotărât să câștige din nou procesul pentru care a stat prin tribunale în ultimii șase ani de zile și în urma căruia a fost :

„În prima fază am fost condamnat cu executare în 2019, dar am câștigat acest proces că am făcut apel. Rămăsese condamnarea de patru ani cu executare și se va judeca din nou de la Curtea Preliminară și așa mai departe.

ADVERTISEMENT

Șase ani de procese. A fost intentat în 2015. Urmează probabil mulți ani prin tribunale dar faptele s-au prescris conform legii. Am ambiția, că speranțe… să se judece procesul să dovedesc încă o dată că sunt nevinovat.

Restul nu contează. Pot să mai stau 20-25 de ani în procese cum am stat în ultimii 24 de ani. Am nervi tari. M-am întărit”, a spus Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Dragomir, Bogdan, a fost anchetat pentru complicitate la luare de mită şi la spălare de bani și a fost de asemenea achitat. Procurorii Direcției Generală Anticorupție au explicat cum ar fi încasat președintele LPF banii: „conţinutul contractului a fost anume conceput de părţi astfel încât să creeze aparenţa unei asocieri tipice şi să mascheze cât mai bine voinţa lor reală internă, aceea de a da, respectiv de a lua mită”.

„Procurorii nu au nicio probă, nimic. Nu există așa ceva. Sunt total nevinovat. Acest dosar nu are nicio tangență cu Dumitru Dragomir. Ce nu a înțeles această judecătoare este că drepturile de televiziune sunt ale cluburilor. Voi merge la apel. Îmi voi doveni nevinovăția. Eu am știut sigur că ăștia mă condamnă. Nu am nicio tangență cu acest proces. O să mă bage în mormânt și gata. Câștigă un mort. Să îmi spună că am luat un leu cu o factură, cu un martor și atunci merg la pușcărie”, declara Dumitru Dragomir în ianuarie 2019 când a fost condamnat.

6 ani a durat procesul în care Dumitru Dragomir a fost trimis în judecată pentru luare de mită

4 ani cu executare a primit fostul președinte al LPF în 2019