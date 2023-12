pentru familiile din România. Fostul președinte LPF susține că oamenii trebuie să își cheme apropiații la masă o dată pe săptămână, iar acest lucru trebuie făcut tot timpul, până la finalul vieții.

Dumitru Dragomir, sfat de viață pentru familii: “Să facă asta până mor”

“Eram la masă cu nepoții, duminică. Sfătuiesc pe toată lumea. O dată pe săptămână chemi nepoții, copiii, părinții la masă obligatoriu, până mor. Acolo le-am spus nepoților mei, că acum sunt mărișori.

ADVERTISEMENT

Cât trăiți voi să vă respectați părinții, copiii și nepoții, altfel nu vă respectă nimeni. Ei văd că sunt respectat pe unde merg și sunt mândri”, a fost sfatul lui Mitică Dragomir.

Învățăturile lui Mitică Dragomir primite de la tatăl său

Pentru Mitică Dragomir nu există nimic mai important decât familia și acest lucru e deja cunoscut. e seriozitatea și punctualitatea, lucruri învățate de la tatăl său.

ADVERTISEMENT

“La mine, de când mă cunosc, o femeie de serviciu dacă mi-a dat întâlnire la ora 11:15 eu la 11:00 sunt acolo. L-am învățat și pe băiatul meu, dar și pe nepoți rigurozitatea și respectul față de celălalt.

Tata, Dumnezeu să-l odihnească, mai pleca cu rata la Craiova. Ba cu ouă, ba cu castraveți, cu roșii. Mergeam cu rata. Rata venea la ora 5 dimineața din Bălcești. Ne înjură lumea că am făcut oraș din Bălcești că sunt taxele mai mari.

ADVERTISEMENT

Și plecam cu rata, puneam bagajele sus, mergeam să vindem ceapă, castraveți, ouă, găini, ce ne dădea mama. Trebuia rata să plece la 5. Tata de la 2 mă scula să mergem la rată. De ce mă tată stăm de la ora asta? Păi, să nu pierdem rata.

Trei ore, fii atent aici. Așa m-a făcut și pe mine. O dată am întârziat și am pierdut rata, am pierdut marfa. Sunt un om serios, am o familie frumoasă. În proporție de 50-60% în viață m-a ajutat seriozitatea”, a povestit Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ e una dintre cele mai vizionate emisiuni din spațiul online. Nea Mitică și Horia Ivanovici vă așteaptă în fiecare luni, de la ora 13:15, doar pe FANATIK.RO. Apoi, podcastul va putea fi urmărit în premieră, miercuri, pe YouTube și Facebook, de la ora 10:30.

Sfatul de viață pe care îl dă Dumitru Dragomir familiilor