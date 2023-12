În direct și exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a mărturisit că în viața lui nu și-a certat copilul, darămite să-l lovească. ”Sincer, lui Bogdan i-ai dat vreo scatoalcă? E vorba aia, unde dă părintele, crește”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. Paradoxal, Dumitru Dragomir a avut o copilărie grea, cu un tată din ”popor”, însă nu a imitat acest comportament.

Și-a bătut Mitică Dragomir vreodată copiii? ”Am fost foarte mămos”

”Nici cu vorba. Ambii copii ai mei au fost, nevasta mea era cadru didactic, se ocupa de ei. Toată ziua la meditații, să învețe, nu că nu i-am dat o palmă, nu i-am spus dă-te mai încolo”, a transmis Mitică Dragomir. ”Uite, tu venind dintr-o familie unde te altoia taica-to, puteai să ai niște reminiscențe”, a intervenit Horia Ivanovici.

Chiar dacă pe nevasta mea o tot întrebau colegele, cum dracu te-ai măritat cu nebunul ăla?", s-a amuzat Dumitru Dragomir în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. În aceeași emisiune, fostul șef al LPF vorbise despre tatăl său, un bărbat dur, care mai apela câteodată la corecții fizice pentru a-și disciplina odrasla.

De altfel, Dumitru Dragomir nu a avut o copilărie ușoară. Drept dovadă, Moș Niculae venea la tânărul Mitică Dragomir cu câte un praz, o bomboană sau un strugure. ”Bietul tata, Dumnezeu să-l odihnească, îmi punea câte un praz, un strugure, care era ținea după ce culegea via ținea strugurii în pod, băgat în cartof câte un strugure. Era proaspăt până primăvara. Nu era să nu pună, un strugure, punea pe opinci. Nuia nu! Mă mai caftea el, era un dur”, și-a adus aminte Oracolul FANATIK.

Învățăturile lui Mitică Dragomir primite de la tatăl său

mai important decât familia e deja un lucru cunoscut. Un alt lucru la care Mitică Dragomir e seriozitatea și punctualitatea, lucruri învățate de la tatăl său. ”La mine de când mă cunosc, o femeie de serviciu dacă mi-a dat întâlnire la ora 11:00, eu la 11:15 sunt acolo. Mi-am învățat și pe băiatul meu și pe nepoți, rigurozitatea și respectul față de celălalt.

Tata, Dumnezeu să-l odihnească, mai plecam cu rata la Craiova. Ba cu ouă, ba cu castraveți, cu roșii. Mergeam cu rata, rata venea la ora 5 dimineața, din Bălcești. Ne înjură lumea că am făcut oraș din Bălcești că sunt taxele mai mari. Și plecam cu rata, puneam bagajele sus, mergeam să vindem ceapă, castraveți, ouă, găini, ce ne da mama.

Trebuia rata să plece la 5, tata de la 2 mă scula să mergem la rată. De ce mă tată stăm de la ora asta? Păi, să nu pierdem rata, trei ore fii atent aici. M-a făcut și pe mine, o dată am întârziat și am pierdut rata, am pierdut marfa. Sunt un om serios, am o familie frumoasă. În proporție de 50-60% în viață m-a ajutat seriozitatea”, și-a adus aminte Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir despre relația cu copiii săi