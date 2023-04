Dumitru Dragomir, vești proaste pentru Florin Talpan: „Nu poate să câștige niciodată!”. Video Exclusiv

Dumitru Dragomir vine cu vești proaste pentru Florin Talpan. Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis spre , iar juristul clubului din liga secundă este convins că va câștiga speța.

Dumitru Dragomir a răspuns acuzațiilor lui Florin Talpan de la FANATIK SUPERLIGA : „N-am mințit cu nimic”

Florin Talpan a avut o intervenție furtunoasă la FANATIK SUPERLIGA, dezvăluind că . Fostul președinte al LPF a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK la acuzațiile juristului CSA Steaua. În cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ, moderată de Horia Ivanovici, „Oracolul din Bălcești” a revenit cu o serie de declarații.

„N-am nimic cu el. El are cu mine. Am dat o declarație, că m-am și certat cu nevasta mea acasă, că din cauza lui Gigi Becali și a lui Dumitru Dragomir nu știu cine l-a amenințat cu moartea. Ce am făcut eu? N-am spus nimic decât ce știu. Și n-am mințit cu nimic. Eram președinte la ligă când s-a luat Steaua”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, vești proaste pentru Florin Talpan: „Ce a luat Gigi Becali?”

Virgil Boglea a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că decizia ÎCCJ reprezintă mare victorie pentru . Totuși, Florin Talpan consideră că în cele din urmă CSA Steaua va avea câștig de cauză și va reuși să promoveze în SuperLiga, deși legea îi interzice. Juristul clubului din Liga 2 Casa Pariurilor a avut o criză de nervi în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dumitru Dragomir este convins că Florin Talpan și CSA Steaua nu vor câștiga speța privind palmaresul. „Vă spun ca să știți! Steaua nu se lua. FRF nu lua în considerare nimic fără hotărâre judecătorească. A existat hotărâre judecătorească a Stelei să treacă la Becali. Altfel, niciodată Federația nu a aprobat tranzacția. Fără hotărâre judecătorească nu putea niciodată.

Eu l-aș întreba pe domnul Talpan.’Gigi Becali ce a cumpărat? Ce a luat, de fapt? Nu știu dacă a cumpărat sau nu a cumpărat. Ce a luat? A luat Steaua?’ L-a pus pe Lăcătuș, l-a pus pe Pițurcă antrenor la Steaua și au jucat în cupe europene că eu am fost cu ei în deplasare”, a mai spus Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

„Nu poate niciodată să câștige”

„(n.r. – Spuneați ceva mai devreme despre datoria istorică pe care ar avea-o Gigi Becali de 37 de milioane de euro?) Să îi plătească și de mâine să vină să joace în Ghencea! (n.r. – este definitivă decizia?) Nu este definitivă, dar el a fost notificat să plătească acea datorie. Dar vor urma dosare și nu e nicio problemă. Nu va scăpa de lucrul acesta”, a fost condiția lui Florin Talpan, la FANATIK SUPERLIGA pentru ca FCSB să joace în Ghencea.

Anunțurile făcute de juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua l-au iritat pe Dumitru Dragomir. „Acum nu mai e Steaua? Păi cum Dumnezeu? S-au supărat pe mine, nu mai zic nimic. N-am nimic cu Talpan. Din contră, l-am lăudat ca avocat. N-am vorbit urât. Nu poate niciodată sâ câștige. Ce vor ei să facă. Speța asta, nu. Și ca să nu lase FCSB să joace acolo. Suntem nebuni?

Este făcută din banii noștri baza aia sportivă și nu are voie să joace o echipă pentru toți românii? Să se uite toți românii la ea. Ce e asta? Ce țară e asta, atunci? Nu se poate! (n.r. când va putea FCSB să joace în Ghencea?) Mă doare la bască”, a încheiat Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

