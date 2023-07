După 12 ani de relație, Emilia Ghinescu a făcut anunțul: “Un singur lucru te rog”

trăieşte o frumoasă poveste de dragoste de aproape 12 ani alături de partenerul ei. Cântăreața nu a ajuns în faţa altarului alături de bărbatul pe care îl iubește. Deși spunea că au în plan să facă acest pas, acum cei doi au anulat nunta. Iată motivul.

Emilia Ghinescu a amânat nunta după 12 ani de relație

În cadrul unui interviu recent, alături de iubitul ei. Nu artista este cea care s-a răzgândit, ci partenerul ei. Acesta susține că o relație se poate construi frumos și poate dura la nesfârșit și fără un act. După mulți ani alături de acesta, și Emilia Ghinescu a ajuns la aceeași concluzie.

„Omul stă lângă tine dacă își dorește să stea lângă tine, nu poate să fie constrâns de absolut nimic. Nu poți obliga o persoană și nu pot ține lângă tine o persoană cu forța.

Este clar că noi femeile ne dorim stabilitate, o relație închegată și eu o relație definită și completată prin acest act, prin această hârtie în fața Stării Civile și în fața preotulu. Bărbații se cam feresc de lucrul acesta”, a declarat vedeta la

De ce nu a dus-o la altar iubitul pe Emilia Ghinescu: “Nu știu ce argumente aș mai avea”

Cântăreaţa este de părere că un om nu poate fi ţinut cu forţa într-o relaţie. , așadar vrea să îi ofere iubitului libertate deplină.

În plus, artista consideră, precum partenerul ei, că nu un act ține o relație. “Acum, la vârsta asta sincer, nu m-aș mai căsători.

Adică, consider că dacă am stat 12 ani așa, nu știu ce argumente aș avea de acum încolo. Îmi este destul de bine așa cum este, nu am nicio problemă.

Omul care este lângă mine, dacă vrea să stea lângă mine stă, dacă nu, este liber să plece. Am citit de curând o carte și scria foarte frumos: `Ușa inimii mele este deschisă să intre, este deschisă să pleci. Un singur lucru te rog să nu stai în ușa` ”, a declarat Emilia Ghinescu pentru sursa citată.