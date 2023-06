După mai bine de un an de relație, Daniel Pavel de la Survivor și iubita fac marele anunț: „E nevoie”

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, formează un cuplu de mai bine de un an cu Ana Maria Pop. Cei doi au dezvăluit, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, că au de gând să facă nuntă și că și-au dat seama amândoi că e nevoie de un act, chiar dacă nu doar o hârtie îi leagă.

Daniel Pavel de la Survivor, interviu alături de iubita lui, Ana Maria Pop. Cei doi vor să se căsătorească

Cei doi au fost prezenți de curând la , eveniment care a avut ca tematică „Anii de liceu”. FANATIK a profitat de acest moment și a aflat, printre altele, ce fel de liceeni au fost cei doi, cum au trăit fiecare experiența Survivor, dar și cum ar fi Daniel Pavel dacă ar intra ca și concurent în

De asemenea, cei doi ne-au mărturisit și cum S-a întâmplat la o petrecere organizată de o revistă de la noi.

Cum ați fost voi doi în liceu? Erați tocilari, erați prăpădiți? Cum ați fost voi ca liceeni?

Daniel Pavel: – Ca liceeni, uite și cămașa, deci e cămașa mea de la Liceul de Marină Comercială. Am avut un regim semi-militarizat și am plecat de la Școala 88 de aici, din București. Năzbâtii nu prea puteai să faci, căci era un regulament, dar au fost ani minunați.

Ana Maria Pop: – Da, eu recunosc, am avut o perioadă în care, pentru că învățam foarte bine, singura năzbâtâie pe care o făceam era să mă dau cu placa și mai lipseam de la ore. Asta e cea mai mare prostie pe care am făcut-o.

A încercat să îl influențeze Ana Maria pe prezentatorul Survivor? „Am avut favoriți”

Am văzut tu ai fost foarte implicată în fenomenul Survivor, ai avut preferați, adică i-ai susținut fără să te ascunzi. Cum ai trăit tu toată perioada asta având în vedere că aveai niște preferați, iar partenerul tău era prezentator și trebuia să fie imparțial? Ai încercat să-l influențezi în vreun fel?

– Nu i-am spus niciodată (n.r.: ce preferați are) și nici n-aș vrea, nici n-aș avea cum să îl influențez. Într-adevăr, am avut favoriți spre final, când am văzut că se strâng rândurile și, cum erau toți din Cluj, am empatizat cu Carmen și cu Krișan și anul trecut cu Alex Delea.

Voi doi cum v-ați cunoscut, cum s-a legat relația voastră?

– Ne-am cunoscut la o petrecere Viva!, într-o zi de 8 septembrie, de Sfânta Maria. Verișoara mea ne-a făcut cumva cunoștință și atunci știu că l-am felicitat pentru ceea ce face și, cumva, s-a creat o chimie care, în timp, în câteva luni, s-a materializat.

Daniel Pavel: „Eu sunt mai nărăvaș, mai impulsiv, dar Ana mă completează foarte bine”

Care e kitul de supraviețuire într-o relație?

Daniel Pavel: – Kitul de supraviețuire? Cred că trebuie să fie o armonizare a energiilor. În concret, eu sunt mai nărăvaș, mai impulsiv…

N-am zice!

Daniel: – Da, într-adevăr, e o latură ascunsă acolo, dar Ana mă completează foarte bine, adică ea introduce, ca în muzică, un bemol acolo unde eu am o notă înaltă, reușește. Cred că trebuie foarte mult un echilibru de energii și nu avem un scanner pentru așa ceva și e nevoie să petrecem un pic de timp pentru asta. De asta, secole de-a rând, relațiile erau disfuncționale, erau aranjate prin forța lucrurilor, mariajele rezistau, pentru că nu erau opțiuni foarte multe, nu aveai tentația. Dar acum, în modernitatea asta trebuie să ne înțelegem. Cred că acest kit de supraviețuire într-o relație trebuie să aibă în primul rând știința armonizării acestor energii.

Vedeta PRO TV nu suportă minciuna și prostia

Având în vedere că mi-ai zis că ești mai nărăvaș, mai impulsiv, dacă tu ai participa la Survivor te-am descoperi cu totul diferit? În general pari calm și așezat!

Daniel Pavel: – Ar afla oamenii exact asta, că am o parte mai năvalnică, dar ar vedea și că am o parte de personalitate care mă determină să nu renunț sau sunt, mai degrabă, orientat către înțelepciune, în ciuda acestei impulsivități. Probabil că aș explica niște lucruri mai mult, nu m-aș certa, dar aș intra în discuții. Aș aduce puncte, acolo unde ieri am ratat. Survivor e până la urmă o poveste de adaptare, da.

Dar această impulsivitate când se activează? Ce te-ar face să reacționezi un pic mai dur în viața de zi cu zi?

Daniel: – M-ar scoate din sărite chiar și un paznic într-un loc ca ăsta.

Ana: – Pot să îți răspund eu la asta: prostia și minciuna.

„Fudulia cred că mă scoate și mai tare din sărite”

Daniel Pavel: – Dar și aici, îndrăznesc să completez, a spus-o, Dumnezeu să-l odihnească, Petre Țuțea, că proști suntem toți în anumite momente puțin. Adică nu am neapărat o problemă cu prostia per se, ci, după cum zice românul, prostul nu e prost destul până nu e și fudul.

Deci fudulia cred că mă scoate și mai tare din sărite pe lângă simpla prostie. Astea mă scot din minți și sunt situații pe care le întâlnim în administrație, chiar dacă nu e omul ăla din spatele ghișeului de vină neapărat, dar, ca să revin, mă calmez imediat, mă calmează Ana și zic: Dar, stai puțin, noi facem niște lucruri acolo la Survivor, peste putința umană.

Cuplul, despre nuntă: „Am experimentat pe pielea mea și am văzut că e nevoie și de act”

V-ați gândit la căsătorie? Țineți la oficializarea relației voastre sau nu vă atrage tradiția asta? Sunt multe cupluri care spun că o hârtie nu e chiar așa relevantă unde există dragoste…

Daniel Pavel: – Da, îndrăznesc să spun da. Ideea e că am experimentat pe pielea mea și am văzut că e nevoie și de act. Toate lucrurile au mers bine până în punctul în care se blochează. I se spune Sfânta Taină (n. red.: a căsătoriei) cu siguranță cu un scop. Ajută, curăță, eu știu, din Orientul Îndepărtat până în mănăstirile noastre, oamenii sfinți, sacri au studiat problema asta a căsătoriei și au ajuns la concluzia că e importantă. Eu cred că doi iubiți trebuie să aibă parte de asta.

Dar voi ați vorbit la modul serios despre acest moment?

Daniel: – Da, vrem să facem asta. O să vedem ce și cum, detaliile. Planurile noastre de viață în momentul ăsta sunt în continuă așezare, dar altfel dorința și intenția sunt clare.