După șase ani de căsncie cu Răzvan Săndulescu, Simona Gherghe a făcut anunțul: „Sunt o mulțime de lucruri care s-au schimbat”

La mai bine de șase ani de la cununia cu Răzvan Săndulescu, Simona Gherghe a făcut dezvăluiri inedite despre relația ei. Prezentatoarea de la Mireasă a spus cum se înțelege, de fapt, cu soțul său și cum gestionează discuțiile contradictdorii.

Simona Gherghe, dezvăluiri depre relația cu Răzvan Săndulescu

atunci când prezentatoarea era însărcinată cu Ana, primul lor copil. Un an mai târziu,

ADVERTISEMENT

Totuși, prima lor întâlnire a avut loc demult, mai exact în anul 2013. Între timp, amândoi s-au maturizat, au devenit părinți nu o dată, ci de două ori, căci au și un băiețel, iar vedeta a recunoscut acum că relația s-a schimbat.

Simona Gherghe a mărturisit că există și discuții contradictorii, inevitabile în orice familie. Cel mai adesea, divergențele pornesc de la educația celor mici, dar tot Ana și Vlad sunt cei care calmează furtunile.

ADVERTISEMENT

„Sunt o mulțime de lucruri care s-au schimbat la noi, dar ce am remarcat eu așa în evoluția nostră ca și cuplu este că am ajuns să facem o echipă foarte bună. Nu că înainte nu am fi făcut, dar am foarte mare încredere în el.

De exemplu, acum el e cu copiii acasă, știu că ei sunt pe cele mai bune mâini. Suntem o echipă și funcționăm ca atare, sigur că avem și divergențe mai ales în ceea ce privește educația copiilor.

ADVERTISEMENT

De obicei aici sunt meciurile cele mai mari. Dar sunt ei în primul rând care sunt liantul ăsta atât de frumos între noi. Și ne este foarte bine așa cum ne e în această formulă”, a declarat Simona Gherghe pentru

Cum își găsește timp pentru toate

Pe de altă parte, nu-i este ușor nici să se împartă între familie și carieră, dar Simona Gherghe este de părere că orice este posibil atunci când ai voință. Vedeta a dezvăluit că întotdeauna și-a dorit să fie mamă și chiar a avut momente în care a crezut că nu va putea fi psibil niciodată.

ADVERTISEMENT

De aceea, acum îi pune pe cei mici pe primul loc, apoi celelalte sarcini. „Să știi că avem timp, asta cu ‘n-am timp’ e un pretext, dacă vrei să-ți faci timp și pentru viața de cuplu și pentru copii și pentru carieră, chiar și pentru prieteni.

ADVERTISEMENT

Se poate. Cheia este să-ți organizezi foarte bine timpul. Și cred că asta facem. Ne organizăm foarte bine timpul, astfel încât să le împăcăm pe toate, chiar dacă e greu. Rcunosc că sunt zile în care suntem frânți amândoi, asta e viața de familie”, a spus Simona Gherghe pentru