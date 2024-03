„E comparabilă cu revenirea lui Hagi!”. Reacțiile analiștilor Fanatik SuperLiga înainte de primul meci al Simonei Halep la WTA Miami

Simona Halep revine în circuitul WTA după ce suspendarea i-a fost redusă la doar 9 luni, iar dubla câștigătoare de Grand Slam va juca la Miami Open 2024. Fostul lider o întâlnește în primul tur pe Paula Badosa, iar confruntarea este programată de la ora 22:00.

Reacțiile analiștilor Fanatik SuperLiga înainte de primul meci al Simonei Halep la WTA Miami

2024 și este văzută favorită cu Paula Badosa. Robert Niță a pus lupa pe primul meci oficial al dublei câștigătoare de Grand Slam și consideră că poate pleca cu prima șansă și în următorul tur.

ADVERTISEMENT

„În turul doi cel mai probabil nu va juca, probabil se va retrage Sabalenka după această tragedie în familie. Este mai puțin important rezultatul, îmbucurătoare este revenirea și acum caută să se antreneze prin meciuri.

Cred că nu are un obiectiv imediat. Trebuie să reintre în circuit, să se acomodeze cu atmosfera de competiție. Și organizatorii turneelor iau în calcul modificarea regulamentului după întâmplarea cu Simona Halep și jucătoarele suspendate pe nedrept își vor primi punctele și își vor relua locul în ierarhie cum au fost în momentul suspendării.

ADVERTISEMENT

Asta o va avantaja pe Simona, pentru că nu va avea nevoie de wild card-uri să participe la turnee de anvergură. Cred că este vorba doar de timp să revină formă cu care ne obișnuise și să câștige încă un Grand Slam.

Mai are un mare avantaj, ea nu are puncte de apărat. Absolut tot ce câștigă se adaugă în clasament și este un plus, va fi un salt în clasament. Să simtă că poate să joace la acest nivel, dacă o bate este extraordinar”, a declarat Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Vivi Răchită înaintea primului meci oficial al Simonei Halep: „E comparabilă cu revenirea lui Hagi!”

Vivi Răchită face o paralelă între revenirea Simonei Halep și cea a lui Gică Hagi la echipa națională a României. Aryna Sabalenka ar fi putut să dea peste româncă la Miami, însă .

„Ce reveniri au mai fost așa importante? Revenirea lui Hagi la meciul cu Ungaria, când s-a retras și a revenit la echipa națională, așa este și cu Simona. Joacă pe partea favoritelor, nu este cum era când juca primele două, trei tururi cu jucătoare mult mai slab cotate.

ADVERTISEMENT

Așteptăm să facă puncte, să facă clasament. Poate WTA îl dă punctele de când a fost suspendată. De la șase ani cât cereau domnii de la o agenție a ajuns la nouă luni și e păcat. Aștept să îi dea în judecată pe domnii care au cheltuit un milion de euro să o suspende pe Simona Halep.

S-a dovedit că a fost o neglijență, nu a fost nimic cu intenție”, a spus Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, live pe site-ul .

Reacțiile analiștilor Fanatik SuperLiga înainte de primul meci al Simonei Halep la WTA Miami