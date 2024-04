E de vină Adrian Mititelu pentru ce se întâmplă la FCU Craiova? Fostul antrenor, Nicolae Dică, a răspuns imediat

FC U Craiova 1948 se află la retrogradare în play-out, iar Adrian Mititelu este într-o situație nemaiîntâlnită în ultimii ani. Fost antrenorul la gruparea din Bănie, Nicolae Dică, a vorbit despre vina pe care o are și finanțatorul oltenilor.

E de vină Adrian Mititelu pentru ce se întâmplă la FCU Craiova? Nicolae Dică a răspuns imediat: „I-am spus că nu este normal”

după înfrângerea cu Oțelul Galați, iar patronul anunță măsuri radicale. Nicolae Dică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația de la clubul din Cetatea Băniei.

ADVERTISEMENT

„Este de vină Adrian Mititelu pentru că are discuții cu jucătorii și crede prea mult în jucători, iar în antrenori și staff are mai puțină încredere. Nu vreau să dau verdicte, spun ceea ce se întâmplă acolo. Am fost acolo pentru o lună de zile.

M-am simțit bine spre foarte bine. Am stat o lună de zile și a fost singurul club de la care am plecat și am primit mesaj de la 10, 12 jucători, după doar o lună de zile. Nu este ok să vorbească direct cu jucătorii. Cu domnul Mititelu am avut o relație super ok.

ADVERTISEMENT

I-am spus că nu este normal, am jucat cinci ani la FCSB și i-am spus și patronului treaba asta. În afara de ce am vorbit cu patronul înainte să semnez, nu am vorbit niciodată la telefon cu patronul. Nu am făcut și eu două dușuri, am jucat cinci ani la FCSB.

Jucătorii trebuie să fie conștienți că sunt plătiți să se antreneze și să dea totul la meci. Să nu îi intereseze pe ei de antrenamente. Nu vreau să dau într-un anume jucător, am spus că și jucătorii sunt de vină”, a spus Dică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe O, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu l-a sunat pe Mariuș Șumudică! Ce răspuns a dat antrenorul

Încrederea lui Adrian Mititelu în Nicolo Napoli este din ce în ce mai mică, iar patronul caută soluții pe bancă. FANATIK a anunțat în exclusivitate că .

”Mititelu mi-a dat mesaj. Dacă îmi e frică, dacă mi-aș dori să lucrez, i-am scris că nu iau în calcul. Chiar dacă și de la Petrolul am avut o ofertă, din partea unui prieten bun, am refuzat. Nu vreau să iau o echipă din mers.

ADVERTISEMENT

Eu am un staff cu care m-am consultat și am stabilit că până în toamnă să nu preluăm nimic. I-am dat un mesaj vocal, am apreciat că s-a gândit la mine. Am mai primit oferte de la echipe din play-out. Le-am refuzat politicos, asta înseamnă că au un nume în fotbal”, a declarat Șumudică.

E VINOVAT Adrian Mititelu pentru SITUATIA de la FCU Craiova?! | DEZVALUIRILE lui Nicolae Dica