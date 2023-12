„E greșeala mea. Nu am tăiat în carne vie astă-vară” Culisele băncii tehnice de la Rapid

a recunoscut că a făcut o greșeală în ceea ce privește administrarea echipei de handbal feminin a Rapidului.

Greșeala lui Bogdan Vasiliu

Acesta crede că și regretă că nu a avut ocazia să facă această schimbare.

El a vorbit despre mandatele lui Carlos Vivre și Kim Rasmussen. Despre primul a spus că a avut mult curaj când a ales să vină la Rapid, dar a fost forțat să plece deoarece nu vorbea bine limba engleză.

”Am făcut o greșeală atunci când în vara acestui an nu am avut tăria să tai în carne vie și să fac ceea ce trebuia la nivelul băncii tehnice. Întotdeauna am spus lucrurilor pe nume. Gândul, capul și mintea mi-au fost acolo, să fac asta.

A fost o conjunctură, Carlos Viver, a venit la echipă, pierduse vestiarul, eram în mijlocul sezonului, înaintea dublei cu Krim, era un moment foarte greu pe care mi l-am asumat ducându-l pe Kim Rasmussen.

Carlos Viver ne-a luat de pe penultimul loc în Liga Națională, aveam două puncte, de asta l-am apreciat că a avut bărbăția să vină la echipă în momentul acela, venea din postura de vicecampion mondial cu echipa națională a Spaniei, dar a avut curajul să vină la Rapid.

Nu a înțeles mesajul sau rugămintea mea de a se perfecționa în ceea ce privește limba engleză deoarece vom ajunge la un nivel la care vor veni jucătoare străine, nu vorbea limba engleză la nivelul dorit de noi.

După ce vestiarul a devenit greu, cu câștigarea campionatului, cu calificarea în Liga Campionilor și-a pierdut puțin busola și am crezut și istoria mi-a dat dreptate că era bine să facem o schimbare atunci. Kim a dus echipa pe locul doi, dar spun în continuare că trebuia schimbat în vară.

E mult mai greu de gestionat un vestiar de doamne, am și vestiare de băieți în subordine, am avut și la CSM, dar e mult mai greu de gestionat un vestiar de bărbați față de unul de doamne. În handbal acum sunt destul de rezistente, e un sport dur”, a spus Bogdan Vasiliu, președintele CS Rapid, la ”Suflet de Rapidist”.

