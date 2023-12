„E prietenul meu, dar știu că e suporter FCSB”. Balaj a vorbit despre acuzele dure ale lui Grădinescu

Cristi Balaj de la derby-ul CFR Cluj – FCSB. Una dintre cele mai dure reacții a venit de la Emil Grădinescu. Oficialul ardenilor nu s-a ferit să abordeze subiectul.

Cristi Balaj, mesaj pentru Emil Grădinescu: „Nu îl caracterizează violența asta de limbaj”

după CFR Cluj – FCSB, iar Cristi Balaj a reacționat la FANATIK SUPERLIGA: „Emil este prietenul meu și știu că ține cu FCSB-ul. Și-a asumat acest lucru, chiar dacă nu este fan Gigi Becali.

I-a fost greu să se detașeze și el este genul de comentator sau om sportiv care iubește foarte mult fotbalul din Anglia. Atunci când faci o conexiune între suporterul Emil și suporter al fotbalului din Anglia, în care se lasă jocul mult mai liber, e normal să accepți o asemenea de reacție”.

În ciuda relației dintre cei doi, Balaj nu s-a ascuns să amendeze declarațiile sale: „Nu îl caracterizează violența asta de limbaj și nu pot să vorbesc decât de bine de Emil Grădinescu. N-o să-mi permit niciodată că nu pot să-mi stric prietenii din cauza fotbalului”.

Cristi Balaj nu ia în calcul discursul lui Emil Grădinescu: „Nu trebuie să fie un moment care să fie prezentat și încurajat”

Cristi Balaj a vorbit apoi despre momentele în care CFR Cluj a fost dezavantajată, în antiteză cu FCSB: „A fost o situație mult mai clară decât hențul sau atingerea mâinii din jocul de ieri, unde nu s-a dat penalty pentru CFR și opinia tuturor a fost că nu a avut intenție.

Nu am văzut aceeași reacție la jignirile sau la faptul că Florinel Coman nu a luat cartonaș roșu și nu trebuia să fie pe teren ieri. Nu am văzut aceeași reacție după penalty-ul acordat în meciul cu Farul al FCSB.

Nu am văzut aceeași reacție la hențul din meciul cu Hermannstadt și am spus că arbitrul corect nu a acordat penalty pentru CFR Cluj. Și atunci, din acest punct de vedere am încercat să fac o analiză cât se poate de pertinentă”.

În final, Balaj a ținut din nou să sublinieze: „Diferența între mine și cei care dau declarații spumoase și încearcă să creeze un spectacol… Când vorbim de arbitraj trebuie să venim cu argumente și să explicăm. Faptul că el a intrat la o emisiune unde moderator e un crainic al celor de la FCSB nu trebuie să fie un moment care să fie prezentat și încurajat”.

