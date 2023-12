Emil Grădinescu l-a desființat pe Sebastian Colțescu: „Influențabil, corupt!”. Episod șocant: „Începea ziua cu două pahare de whisky”

Sebastian Colțescu și George Găman au provocat un scandal monstru în fotbalul românesc, după ce , scor 1-1. Deși validase reușita „șeptarului”, Sebastian Colțescu și-a întors decizia după ce a fost chemat la monitorul VAR de către George Găman.

Emil Grădinescu l-a desființat pe Sebastian Colțescu: „Parcă am văzut un meci din anii 90”

În startul reprizei secunde, Florinel Coman reușise să marcheze un gol excepțional cu un șut de la mare distanță. Înainte ca mingea să ajungă la „șeptarul” de la FCSB, . Inițial, jocul a fost lăsat să continue.

După ce Florinel Coman a înscris, Sebastian Colțescu a fost chemat la margine de Găman pentru a revedea faza. În cele din urmă, „centralul” a anulat golul „roș-albaștrilor” pentru un presupus fault. Una dintre cele mai dure reacții după faza controversată i-a aparținut lui Emil Grădinescu.

a revenit și i-a desființat pe cei doi arbitri. Comentatorul TV a adus acuzații extrem de grave și a amintit alte episoade în care FCSB, în opinia sa, a fost dezavantajată de deciziile arbitrilor.

„Parcă am văzut un meci din anii 90, când totul era dirijat de la Centru. Aveam respect pentru Colțescu, pentru valoarea lui. Pentru Găman nu aveam. Îmi aduc aminte de acel henț dictat la Pantea cu UTA, pe care nu l-a văzut absolut nimeni, chiar dacă ulterior a apărut o filmare care-i dădea dreptate, dar pe ce văzuse atunci nu-l determina să dicteze penalty, mai cu seamă că atunci a fost și un fault asupra lui Pantea.

„Nu am văzut așa ceva în viața mea. Influențabil, corupt!”

„M-a umflat râsul să văd în ce hal pot coborî doi arbitrii de Superligă, plătiți pentru ceea ce au de făcut. E incredibil, inimaginabil. Să anulezi asemenea gol după ce Crețu joacă mingea… Să întorci acea fază este clar un exemplu de rea voință.

Vreau să adaug hențul clarisim pe care același domn extrasenzorial, Găman, care a văzut acel henț al lui Pantea când nu a văzut de fapt nimic, acum vede acest henț clar și-l trece cu vederea. Consider că este o găinărie. Bine. Găman era deja trecut la găinari, dar apare acum și domnul Colțescu, pe care-l consider influențabil, corupt.

Nu am văzut în viața mea așa ceva, nici pe vremea lui Jean Pădureanu sau Pinalti. Asta nu mai este sport. E ca și cum am primi un scuipat în ochi și ne-ar spune, hai sictir, vă uitați degeaba, noi dictăm. O hoție antologică, cea mai mare hoție pe care am văzut-o în ultimii ani. Acești arbitrii trebuie scoși din arbitraj, hoție istorică, o hoție cosmică.

La felul în care patronul FCSB se contrează cu toți, cu FRF, ar fi posibilă o alianță care vrea ca FCSB să rămână jos, dar merg mai repede pe varianta unei rea voințe care determină această măgărie. Acele două faze, hențul și golul anulat, reprezintă o pată imensă asupra arbitrajului românesc”, a declarat Emil Grădinescu în emisiunea lui Gabi Safta, pe canalul de Youtube Templul Sportiv.

Emil Grădinescu, episod șocant cu Sebastian Colțescu: „Începuse ziua cu două pahare de whisky”

După atacul fără precedent la adresa lui Sebastian Colțescu, Emil Grădinescu a povestit un episod șocant înainte de plecarea naționalei României la Lucerna pentru meciul cu Elveția (2-2) din preliminariile Euro 2024.

Comentatorul TV s-a întâlnit la aeroport cu arbitri români, printre care și Sebastian Colțescu. „Am impresia că domnul Colțescu nu mai are nici respect pentru meseria lui.

Când am plecat la Lucerna, pentru meciul cu Elveția, ne-am întâlnit în Aeroport cu arbitrii români care plecau și ei la diferite meciuri din preliminariile Euro, iar unul era Colțescu, care la 8 dimineața începuse bine cu două pahare de whisky.

Totuși esti arbitru, care se presupune că faci performanță și trebuie să ai grijă ce bagi în tine. Arbitru, în public, te văd niște jurnaliști. Atunci mi-am pus întrebarea dacă omul ăsta mai are drag de meserie.

Nu am nicio simpatie fața de acest FCSB condus de cine e condus și în modul în care o face conducătorul, dar nu poți să îți bați joc de un public, de oameni. E hoție, mârșăvie, găinărie”, a încheiat Emil Grădinescu.