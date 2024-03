Ea a fost eroul României la Washington. Cine este avocatul care a câştigat procesul de 6,7 miliarde de dolari pentru Roşia Montana

Statul român a obţinut vineri o , în privinţa proiectului minier Roşia Montană, ani de dispute juridice încheindu-se fără ca România să fie nevoită să plătească despăgubiri sau penalizări.

Crenguţa Leaua a mai câştigat pentru România procese de peste trei miliarde de dolari

Victoria de la curtea de arbitraj de pe lângă Banca Mondială, care a judecat cazul, a fost , iar preşedintele Klaus Iohannis a ţinut să felicite în mod special “echipele de specialişti implicate cu profesionalism în susţinerea cauzei noastre” şi care au ajutat astfel la protejarea patrimoniului naţional.

Succesul în instanţă a fost obţinut de către consorţiul de firme de avocatură format din LALIVE – Geneva şi casa de avocatură locală LDDP – Leaua Damcali Deaconu Păunescu, după cum scrie .

Astfel, unul dintre artizanii acestei bătălii câştigate este Crenguţa Leaua, avocat specializat în arbitraj internaţional., care nu este la primul proces câştigat pentru statul român.

Până acum, Crenguţa Leaua a mai reprezentat România în procese derulate la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID), valoarea totală a litigiilor pe care le-a câştigat depăşind trei miliarde de dolari.

Între aceste procese amintim Dosarul Rompetrol, cu un litigiu de 139 milioane dolari plus dobânzi, Dosarul Awdi, de 447 milioane euro plus dobândă, Dosarul Micula 2, care avea pretenţii de peste 2 miliarde euro, dosarul acţiunii în anulare Micula 2, sau dosarul Fin.CO.Ge.Ro. de la Curtea de Arbitraj de la Londra, cu litigiu de 362 milioane dolari plus dobânzi.

În paralel cu cariera de avocat, Crenguţa Leaua desfăşoară şi o strălucită carieră de profesor universitar în cadrul Facultăţii de Drept a ASE-ului bucureştean. De asemenea, ea este arbitru în dosarele internaţionale la Curtea de la Paris, la Vienna International Arbitration Center, dar şi la alte Curţi de Arbitraj Internaţional din mai multe state.

Casa de avocatură pe care o reprezintă, LDDP, a înfiinţat-o în 2005, iar pe lângă Crenguţa Leaua, avocaţi definitivi asociaţi sunt Aurora Damcali, Ştefan Deaconu, Mihnea-Marius Grigorescu, Gheorghe Matei şi Răzvan-Ioan Păunescu.

Dintre cei de mai sus mai este de remarcat şi dr. Ştefan Deaconu, care în perioada 2005-2012 a fost consilier prezidenţial pe probleme de drept constituţional, în mandatul preşedintelui Traian Băsescu.