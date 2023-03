Ea este femeia care a dat de permis de peste 960 de ori. E ireal ce i s-a întâmplat când a reușit să-l ia

Ea este femeia care a dat de de peste 960 de ori. E ireal ce i s-a întâmplat când a reușit să-l ia și câți ani au trecut până când a ajuns în posesia documentului de care avea nevoie pentru afacerea pe care o desfășoară.

O doamnă a dat examenul pentru școala de șoferi de peste 960 de ori. E impresionant ce a pățit după ce a trecut testele

O doamnă din Coreea de Sud a dat examenul pentru școala de șoferi de peste 960 de ori. Potrivit , s-a înscris pentru prima oară pentru examen în anul 2005. Tot atunci a dat primul test pe care l-a și picat.

Femeia, pe numele său Cha Sa-soon, își dorea foarte mult să conducă pentru că afacerea sa de vânzare cu legume depindea enorm de acest aspect. Nu s-a descurajat absolut deloc și a perseverat. A mers mai departe cu fruntea sus.

O perioadă de 3 ani a dat testul în fiecare zi. Ulterior, a început să îl dea de două ori pe săptămână și într-un final a reușit să treacă cu brio proba scrisă. În total, locuitoarea din Coreea de Sud a dat de peste 960 de ori.

Și nu s-a uitat nici la bani când a fost vorba de această ambiție. A cheltuit aproximativ 12.500 de euro, însă s-a simțit ușurată după ce a luat permisul de conducere. La fel și instructorul auto care s-a declarat încântat.

„Când a obținut, în sfârșit, permisul, am ieșit cu toții să o aplaudăm și am îmbrățișat-o, oferindu-i flori. Am simțit ca și cum o povară uriașă a căzut de pe spatele nostru. Nu avusesem curajul să-i spunem să renunțe.

„Ea continua să încerce”, a spus instructorul care a învățat-o cum să se descurce pe drumurile publice, mai arată sursa menționată mai sus. Impresionați de ambiția femeiii au fost și reprezentanții unei mărci de autoturisme.

Doamna a devenit extrem de cunoscută datorită perseverenței sale și acesta este motivul pentru care a apărut într-o reclamă pentru Hyundai. Producătorul auto a recompensat-o pe Cha Sa-soon cu o mașină în valoare de aproape 13.000 de euro.

Reacțiile primite de femeia care a dat de permis de peste 960 de ori

Femeia care a dat de permis de conducere de peste 960 de ori a primit numeroase reacții din partea oamenilor. Unii au admirat perseverența de care a dat dovadă la momentul respectiv, în timp ce alții cred că astfel de persoane nu au ce căuta pe drumurile publice.

„Nu aș vrea ca cineva care a picat de peste cinci ori testul să fie pe același drum cu mine, ca să nu mai vorbim de 960” sau „Și să fie o lecție, oameni buni, să nu renunțați niciodată”, sunt doar două dintre mesajele primite de aceasta.