Ea este femeia din România care a împlinit 100 de ani. Buni Ioana din Poienile Izei a fost la doctor doar o singură dată în viața ei. Care este secretul longevității

Țineți-vă bine pentru că avem o poveste de viață fascinantă. Imaginează-ți că ești atât încercată în viață, că treci prin războaie și foamete, dar reziști. Și în plus de asta ai nevoie să mergi la medic doar o singură dată în întreaga ta viață. Sună incredibil, nu-i așa? Ei bine, asta e exact ceea ce a realizat Buni Ioana din Poienile Izei.

Buni Ioana, femeia care a trăit deplin timp de un secol

Femeia care a trăit un secol își trece prin oglindă întreaga viață. Buni Ioana a împlinit recent maiestuoasa vârstă de 100 de ani. A fost binecuvântată cu o viață lungă, fericită și, cel mai important, sănătoasă. Centenarul Ioanei Boroica din Poienile Izei a reprezentat un moment deosebit.

„Oamenii de acum au traiul mai bun şi sunt mai slabi, eu am fost sănătoasă mereu. Am mâncat pâne de mălai, cartofi, fasole, am mâncat harbuz. Acum e traiul mai bun, mănâncă bine şi beau bine, dar au şi boli mai multe”, spune Ioana Boroica.

„Eu aş vre ca şi ăştia tineri să ajungă la adânci bătreneţi şi să nu răbde cât am răbdat eu. O fo greu de tătul tătului. Noi n-am avut nimică, a trebuit a munci, dar ne-o rânduit Dumnezeu o familie bună. Dăie Dumnezeu la toată lumea numa bine”, spune Buni Ioana.

A primit o diplomă de la administrația locală. Dar și alte mici surprize. „Toți cei care o cunoaștem pe “Buna din deal” ne gândim la ea cu respect și admirație, motivați de faptul că poartă pe umeri corola celor 100 ani.

Am ascultat povești incredibile din timpul vieții, am primit povețe și ne-am bucurat împreună alături de cea mai în vârstă localnică din comuna noastră.

Noi ne bucurăm că i-a dat Dumnezeu acești frumoși ani ca să fie lângă familie și lângă noi și cu recunoștință îi dorim: La mulți ani, cu sănătate și să avem ocazia să o sărbătorim și în următorii ani!”, a transmis și primarul Mirela-Lăcrimioara Bîrlea.

Buni Ioana a trăit o viață plină de provocări. A trecut prin momente dificile, și foamete, dar fiecare obstacol a fost depășit cu . De-a lungul secolului de viață, femeia spune că a mers doar o singură dată la doctor, conform informațiilor de pe .

Recent, tânărul Denis Năsui, inițiatorul proiectului “Cu Denis prin Maramureș,” a avut onoarea de a-i face o vizită doamnei Ioana și de a asculta povestea sa de viață.

Materialul, unul de poveste, a arătat vitalitatea și aspectul tânăr, deși femeia din fața noastră avea nu mai puțin de 100 de ani. Anii au trecut, dar mătușa Ioana emană bunătate, simplitate și o profundă credință. Este un exemplu pentru toți, indiferent de vârstă.