Ea este femeia din România care i-a uimit pe italieni cu afacerea ei. „Nu am început de la zero, ci mai jos de zero!”

Cine este femeia din România care i-a uimit pe toți italienii cu afacerea pe care a deschis-o. Aceasta spune că a început de la zero totul, dar acum a ajuns să aibă un mare succes!

Femeia din România care i-a uimit pe italieni

Numele româncei de succes care i-a uimit pe italieni cu afacerea ei este Mirela Mentel, care deține o florărie în Roma. Originară din Bacău, aceasta a reușit să câștige un premiu foarte important la categoria , aceasta fiind aleasă de foarte multe cupluri pentru a le decora evenimentul în ziua nunții.

De altfel, firma deținută de româncă este una dintre cele mai bune companii de profil din toată Italia. Românca a povestit că premiul a fost primit după ce toți clienții ei i-au dat un punctaj maxim, de cinci stele, scrie

Premiul vine ca o încununare a succesului după 18 ani de muncă, iar Mirela Mentel chiar glumea că este un cadou de majorat. Mirela Mentel a ajuns în Italia acum 25 de ani, după ce a plecat din Bacău.

Cum și-a deschis românca afacerea de succes

Aceasta a reușit să câștige un concurs în Italia pentru finanțarea unui proiect ambițios și astfel a putut să își deschidă propria firmă la Roma. Românca a decis să aleagă decorațiunile florale și chiar spune că a început totul de „mai jos de zero”, când nu știa nimic despre flori.

„Nu am început de la zero, ci mai jos de zero! Nu știam nimic despre flori, a fost o probă de curaj! Ideea ne-a venit, mie și soțului, din dorința de a schimba ceva în viața noastră, de a ieși din rutină. Era un moment în care ceea ce făceam nu ne mai aducea satisfacții. Am pornit pe o stradă total necunoscută mie, la acel moment”.

După ce primii ani din această afacere au fost extrem de grei și Mirela a recunoscut că dormea doar câte două sau trei ori pe noapte, și calitatea produselor sale să fie recunoscută la nivel internațional de un site recunoscut în întreaga lume.

„Erau zile de foc cu 5, 6 nunți în fiecare sâmbătă. Dormeam 2-3 ore pe noapte, mai ales în weekend. Dar nu ne permiteam să refuzăm pe nimeni”, a povestit românca care i-a uimit pe italieni cu afacerea ei.

Totuși, Mirela a recunoscut că a investit în pasiunea ei și a făcut mai multe cursuri de bază și de avansați pentru a putea să realizeze cele mai bune aranjamente, iar acum clienții săi nu sunt numai români, ci și mulți italieni.