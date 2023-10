Ea este profesoara care trăiește în pădure alături de copiii ei. „Nu o să-i las niciodată la școală și nici nu o să le dau teme”

Fosta profesoară Taylor Moran trăiește în pădure cu soțul ei și cu cei trei copii ai lorsăi – și a promis să îi învețe abilitățile de supraviețuire, să se joace și să exploreze, mai degrabă decât să îi trimită la o „școală tradițională”.

Sistemul tradițional de învățămând „ucide spiritul”

Taylor Moran a povestit de ce refuză să-și înscrie copiii la școală, alegând să îi învețe singură acasă, dându-le chiar lecții despre abilități de și despre cum să-și procure și pregătească hrana.

Fosta profesoară Taylor Moran, în vârstă de 32 de ani, nu crede în sistemul tradițional de , despre care spune că „i-a ucis spiritul”, scrie

În locul orelor de curs și al temelor pentru acasă, cei trei copii ai ei – Hudson, în vârstă de cinci ani, Thompson, de trei ani, și Gus, în vârstă de un an – învață jucându-se și explorând, o metodă pe care ea o numește „unschooling”.

O abordare alternativă, urmărită pe Istagram și TikTok

De la pregătitul cărnii, la semănatul semințelor și prinderea peștelui, educația copiilor ei este departe de normă, dar Taylor și soțul ei, Nick, cred cu tărie în această abordare alternativă.

Iar familia are o mulțime de fani online, cu 317.000 de urmăritori pe Instagram și 72.400 de urmăritori pe TikTok. „Școala mi-a omorât spiritul, mi-a întârziat funcția creativă și mi-a luat timp prețios – nu vreau ca și copiii mei să aibă aceleași regrete”, a declarat Taylor, fosta profesoară certificată de școală primară, din Arkansas, SUA.

„Câteva lucruri pe care copiii mei le-au învățat și pe care nu le-ar fi învățat într-un mediu școlar tradițional includ cum să taie puii pentru carne și cum să folosească un cuțit în siguranță. De asemenea, au învățat cum să crească pui, cum să îi îngrijească, precum și cum să identifice iedera otrăvitoare și să trateze o iritație cu ierburi, cum să planteze o grădină, să semene semințe și cum să taie lemne”.

„Vom preda copiilor noștri materiile de bază”

„Alte abilități includ cum să faci pâine și iaurt din aluat de la zero, cum să prinzi și să fierbi languste sălbatice”. Dar copiii nu învață doar „abilități fizice” – părinții îi învață și cum să „gândească critic”.

Taylor a spus: „Nu ne reținem sau ne protejăm în mod special copiii de anumite subiecte; deși eu personal nu îi voi învăța calculul, nu înseamnă că nu îl vor învăța dacă vor avea nevoie. Vom preda copiilor noștri materiile de bază”.

„Filozofia este, de asemenea, o parte importantă a culturii familiei noastre. Atât eu, cât și Nick ne-am specializat în filozofie la University of North Texas, iar Hudson urmează în prezent un curs Outschool pe această temă” (o platformă online cu lecții bazate pe Zoom).

„Lectura este foarte importantă pentru noi – avem o mulțime de cărți și băieților le place să citească cu voce tare. Hudson cunoaște alfabetul, știe să scrie și a început să știe să citească. Deoarece, din punct de vedere tehnic, abia a început grădinița, este la același nivel cu colegii săi din școlile publice”.

Traume educaționale

Taylor a împărtășit, de asemenea, ce a inspirat-o să își crească copiii într-un mod atât de deosebit. Ea a spus: „Cariera mea didactică nu a decolat niciodată”.

„Îmi făceam stagiul de predare când am rămas însărcinată cu Hudson în 2017. Am văzut sistemul din interior și am optat să mă retrag, atât ca opțiune de carieră, cât și ca opțiune pentru copiii mei. În timpul stagiului de predare, îmi amintesc că aveam conversații cu o fată de clasa a cincea despre matematică.

„Nu se descurca bine și era nevoită să facă o oră în plus pentru a recupera – era sfâșietor, pentru că era în fruntea clasei când venea vorba de citit și scris. Sistemul o făcea să se holbeze la pereți în timp ce noi o învățam probleme de matematică de care nu-i păsa”.

„Mi-a amintit de propriile mele traume educaționale și m-a pus pe calea de a le oferi copiilor mei mai multe opțiuni – și de a-i inspira și pe alții să facă același lucru. Și cu noua mea viziune asupra lumii ca mamă, am știut că vreau să fac homeschooling”.

Socializarea, adică alinerea la norme?

„Socializarea este preocuparea numărul unu adusă în discuție cu privire la homeschooling, și pe bună dreptate. Dar să fii repartizat la un birou, să mergi în linie dreaptă, să ridici mâna pentru a vorbi, să ceri permisiunea de a folosi baia – asta este socializare?

Pentru mine, socializarea unui copil seamănă cu alergatul în natură sau într-un parc cu alți copii. Socializarea se întâmplă în viață”. În ciuda perspectivei sale pozitive asupra abordării sale alternative , Taylor a primit unele reacții negative pe pagina sa TikTok.

Ea a spus: ”În cea mai mare parte, am găsit o comunitate grozavă de părinți din întreaga lume care sunt pe aceeași lungime de undă ca și noi – sau cel puțin sunt curioși și deschiși cu privire la unschooling. La început, am luat comentariile negative ca pe ceva personal, dar apoi mi-am dat seama că am ajuns la un grup demografic cu totul nou de oameni”

Liberi la program

Taylor a dezvăluit, de asemenea, cum arată o zi obișnuită din viața familiei sale. „Ne trezim și luăm micul dejun, care constă în ouă proaspete de la fermă, cartofi și ardei. După micul dejun, de obicei facem mici lucrări de bricolaj. Am descoperit că, cu cât ieșim mai repede afară, cu atât mai bine ne merg zilele.

Îi duc pe copii la locul de joacă din pădure și îi pregătesc cu o activitate artizanală, cum ar fi pictura De obicei, le ofer doar materialele și o sugestie, apoi îi las să creeze ce vor. Eu fie fac yoga, fie ridic greutăți în timp ce ei meșteresc”.

După aceea, familia face o plimbare sau o drumeție, iar mai târziu Hudson va merge la cursul său online. Ziua continuă apoi cu un pui de somn pentru cei mici, un prânz în familie și o activitate mai amplă pe care o fac împreună – cum ar fi să construiască ceva din lemn, să înoate la pârâu, să identifice plante și flori sau să joace șah.

Taylor a adăugat: „În alte zile facem o excursie și mergem să căutăm cristale la una dintre numeroasele mine de cristale din Arkansas sau vizităm muzeul copiilor din Hot Springs. Nu avem un program zilnic strict, chiar și vremea se schimbă de la o zi la alta, la fel ca și oamenii”.