Ea este vedeta Pro TV căsătorită cu un cunoscut criminalist din România. O vezi mai mereu la televizor

Una dintre cele mai îndrăgite, dar și printre cele mai vechi, prezentatoare de știri, de la Protv, este căsătorită cu un renumit polițist criminalist român. Ambii au împreună doi copii și sunt destul de discreți cu căsnicia lor. Cum s-au cunoscut?

Ce vedetă de la Protv este soția unui renumit criminalist român?

Andreea Marinescu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din țară. De ani buni lucrează la Protv și cu toate că are o notorietate foarte mare . Rareori sunt momentele când postează cu soțul ei fotografii, pe rețelele de socializare, sau când se afișează în spațiul public.

Jurnalista are oarecum și un motiv bine întemeiat pentru care să păstreze o discreție în plan sentimental, având în vedere că partenerul de viață este polițist criminalist, profesie care implică o anumită seriozitate.

Andreea Marinescu și Adrian Titulescu și-au unit destinele, într-o ceremonie departe de ochii presei, în anul 2016, dar până atunci se cunoșteau de mai multă vreme, mai exact de două decenii. Asta datorită meseriilor lor, care i-a intersectat în repetate rânduri.

Prezentatoarea de știri l-a întâlnit pentru prima oară pe Adrian Titulescu pe când ea era un reporter curios, iar el era un ofițer care nu prea era încântat că trebuia să ofere informații jurnaliștilor. La 9 ani după prima întâlnire s-au revăzut la un eveniment, iar de acolo a început toată povestea de dragoste.

”Eu eram reporterul curios, el ofiţerul care nu era tocmai încântat că din nou presa cere detalii. Dar nu a fost să fie atunci, ci abia după nouă ani, când amândoi tocmai puseserăm punct unor capitole din viaţa noastră.

Ne-am întâlnit tot la Poliţie, dar de data aceasta era o festivitate, se împlineau 10 ani de când îşi începuse activitatea serviciul unde era şi el ofiţer, iar mie mi se stricase ceva la telefon. El a ştiut să-l repare şi îmi amintesc că am remarcat că îi venea impecabil costumul.

Avea o sclipire foarte frumoasă în privire când mi-a înapoiat telefonul. După câteva zile, au urmat un ceai şi… o foarte frumoasă poveste de dragoste presărată cu cântece la chitară târziu în noapte, la telefon, cu poezii şi surprize, cu suişuri şi coborâşuri care ne-au arătat că noi chiar suntem făcuţi unul pentru celălalt”, a relatat Andreea Marinescu.

Andreea Marinescu și Adrian Titulescu au doi fii

Când s-au revăzut după 9 ani, Andreea Marinescu și Adrian Titulescu erau despărțiți de foștii lor parteneri de viață, așa că nu i-a împiedicat nimic să se cupleze. De altfel, Adrian Titulescu nu s-a simțit deranjat de faptul că știrista avea un fiu din relația anterioară. Cu timpul au reușit să aibă și un copil biologic, tot un băiat, botezat Marc Armin.

”Am fost cerută în căsătorie prima oară de Crăciun. Am zis „Da!” De faţă erau şi părinţii lui. După ceva vreme, m-a mai cerut o dată, eram la Sfântu Gheorghe, de ziua mea de nume, la o petrecere-surpriză. Am avut de rezolvat un puzzle cu această întrebare. Iar am zis „Da!”, dar nu făceam nunta. A treia oară a fost cu noroc şi uite am făcut şi nunta, şi un al doilea copil”, a mai detaliat jurnalista.