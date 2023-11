Echipa din Anglia care l-a ofertat pe Denis Drăguș: „Ne-am și întâlnit!”

Denis Drăguș a fost unul dintre cei mai buni „tricolori” în meciul cu Israel care ne-a trimis la Campionatul European din 2024. Atacantul a intrat în atenția mai multor cluburi importante și a fost dorit și în Anglia. .

Denis Drăguș a fost aproape să semneze cu o echipă din fotbalul eneglez: „Am avut o ofertă pentru el”

Horia Ivanovici a ținut să afle de la Florin Manea pe ce jucători pariază după calificarea României la Euro 2024: „Cine ți se pare un jucător de mare impact, care poate să explodeze? Poate nu la nivelul lui Drăgușin, de 30 și ceva de milioane. Dar un jucător pe care cu ochiul tău l-ai semna mâine ca să zic așa”.

un amănunt extrem de interesant legat de atacantul care a făcut un meci de senzație cu Israel: „Eu am încredere mare în Denis Drăguș și vorbesc cu el. E un băiat extraordinar. Nu știu dacă mai are pe cineva agent în momentul de față. Am înțeles că e singur.

Îl văd un jucător de talent și a arătat asta. A avut niște execuții senzaționale. Eu am și avut o ofertă pentru el înainte, un interes. M-am întâlnit cu o echipă care se bate pentru promovarea din Championship în Premier League”.

Agentul a divulgat și echipa care l-a dorit pe vârful lui Marius Șumudică de la Gaziantep: „Asta a fost înainte ca el să aleagă Gaziantep. Stoke City a fost interesată, dar din păcate l-au luat pe Wesley Moraes împrumut de la Aston Villa și a căzut treaba cu Denis”.

Denis Drăguș putea juca la Stoke City: „A fost foarte aproape”

Florin Manea a dat și detalii financiare despre mutarea care a picat în ultimul moment: „Dar a fost foarte aproape. M-am întâlnit cu directorul lor sportiv, am vorbit și cu Denis la telefon. Au ales asta. 2,5 milioane era suma, el fiind la Standard în ultimul an de contract. Nu era o sumă foarte mare”.

Impresarul consideră că e din ce în ce mai greu pentru echipele bune din străinătate să cumpere fotbaliști români: „Știi cum e? E prost că noi nu avem repere. Spuneau și agenți sau directori sportivi: ‘Florine, venim în România să îl găsim pe noul Hagi, noul Dumitrescu, noul Popescu, Petrescu… Dar n-au pe cine’.

La momentul de față nu sunt jucători care joacă în campionate puternice și la echipe puternice. Pe vremuri aveam, un Dorinel Munteanu…”, a mai explicat sincer Manea.

