Echipa națională este un subiect închis pentru Dan Petrescu: „Next question”. Video

Antrenorul liderului Ligii I, Dan Petrescu, a recunoscut că a avut o întrevedere cu persoane din conducerea Federației Române de Fotbal pentru a prelua naționala de seniori, dar în acest moment nu este interesat de subiect.

Dan Petrescu s-a întâlnit cu oficialii FRF cu știința patronului clubului

„Ieri am avut o întâlnire cu cei de la FRF, dar pe care nu aș fi vrut să o am. Am zis că aș vrea să se termine campionatul, să vorbim la final, dar au insistat. În plus, patronul a fost informat. Fără știința patronului nu puteam să mă întâlnesc.

Am vorbit cu ei, pentru mine subiectul e încheiat în acest moment. Mai sunt 5 meciuri, nu e normal să vorbim despre mine. Apoi, dacă pierde CFR, se va zice că nu am fost concentrat, că am distrus echipa, jucătorii”, a spus Dan Petrescu în cadrul unei conferințe de presă.



Dan Petrescu va „dribla” orice altă discuție: „Next question”

„Eu sunt concentrat 100% la CFR pentru 5 meciuri, am contract 3 ani. Acum nu mai depinde de mine, ci de club, de patron. Atât pot spune despre acest subiect, nu mă mai întrebați, că voi zice ‘next question’ (n.r. – următoarea întrebare).

Sunt aici la pupitru pentru că sunt antrenorul CFR-ului, mă interesează doar meciul de mâine”, a continuat Dan Petrescu.

Antrenorul a mai precizat că a primit „mesaje normale de la prieteni adevărați”, dar le-a spus tuturor că este antrenorul CFR-ului și în momentul acesta nu îl interesează altceva. CFR Cluj întâlnește, sâmbătă, în deplasare, de la ora 15:00, Chindia Târgoviște, în etapa a 18-a.

FANATIK a aflat că Dan Petrescu va fi selecționer, iar la CFR Cluj va ajunge Adrian Mutu

, care sunt mutările care vor pune capăt subiectului legat de numirea unui nou selecționer: Dan Petrescu va fi numit la prima reprezentativă a României, iar Adrian Mutu îi va lua locul la CFR Cluj.

Fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea, pe marginea acestui subiect. „Nu cred eu că se va opune cineva dacă domnul Dîncu (n.r. – Vasile Dîncu, ministrul Apărării) va da un ordin.

Mai greu de rezolvat e cu Dan Petrescu, nu cu CFR. Știe toată lumea, domn profesor este cel care are cheia la CFR, din toate punctele de vedere.

Eu nu cred că în lumea asta a mai existat așa ceva, să ai o clauză de reziliere de câteva sute de mii de euro, iar clubul să-și permită să piardă atât clauza, cât și un antrenor foarte bun. Ar fi prea mult pentru CFR”, a declarat Florin Prunea la Pro X.

Condiția ca Denis Alibec să fie reprimit de Dan Petrescu în lot

În cadrul aceleeași conferințe de presă, premergătoare jocului din deplasare cu Chindia din Casa Pariurlilor Liga 1, antrenorul Dan Petrescu a precizat și care este și în ce condiții acesta ar putea fi reprimit în lot.

„A fost o decizie a lui pe care a luat-o, o decizie a clubului. Dacă el își revine, cum a fost în cazurile lui Debeljuh și Omrani… băieții când greșesc, își cer scuze și vin înapoi.

Dacă își cere scuze, va fi reprimit și totul va fi normal ca înainte. Mai sunt cinci jocuri, el e încă sub contract. Dacă dorește să joace, e binevenit. Dacă nu, e decizia lui”, a lămurit Dan Petrescu situația lui Denis Alibec.