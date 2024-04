Mitică Dragomir, sfaturi de transferuri pentru Gigi Becali la FCSB: “Ăsta micul vine pe turnantă!”

Gigi Becali anunță transferuri de Champions League la FCSB, după ce „roș-albaștrii” au câștigat titlul în SuperLiga. Mitică Dragomir a dat un verdict clar despre David Miculescu și a vorbit despre mutările lui Denis Alibec și Louis Munteanu.

Mitică Dragomir, sfat pentru Gigi Becali! Ce spune despre transferurile de la FCSB: “Ăsta micul vine pe turnantă!”

, iar patronul vrea transferuri de top la FCSB. Printre țintele „roș-albaștrilor” se află și Denis Alibec și Louis Munteanu, însă „Oracolul de la Bălcești” îl vede pe David Miculescu drept soluția perfectă pentru postul de vârf.

Louis Munteanu este pe val în SuperLiga, însă Mitică Dragomir are un semn de întrebare în ceea ce privește adaptarea lui la FCSB. Fostul șef de la LPF spune că Denis Alibec ar putea să fie un transfer inspirat pentru „roș-albaștri”.

„Să aibă grijă de Miculescu, alt vârf de atac mai bun n-o să găsească. Să îi dea meciuri în picioare. Să consolideze echipa asta pe care o are. Pentru că alte valori mai mari din ţară nu are de unde să aducă. Pe Alibec şi pe Louis Munteanu bine face dacă îi aduce.

Alibec e învăţat cu FCSB, să vedem dacă ăsta micu’ se adaptează. Vine pe turnantă puternic. Mie îmi plac ambii fundaşi centrali. Nu este accidentare gravă. Când ai mâna ruptă, în două săptămâni eşti bine mersi”, a spus Dragomir.

„FCSB este campioană de când a început sezonul”

„Este la 28 de puncte de a doua clasată. FCSB este campioană de când a început sezonul. Este cea mai bună echipă din campionat, cu cel mai bun antrenor, din moment ce au luat campionatul.

Staff-ul este foarte bun. Este singurul patron care a rămas de 20 de ani în fotbal. Altul nu mai există. Toţi s-au curăţat. Unii au dat faliment, alţii s-au pricopsit. Aş recomanda să înveţe limba engleză Tavi Popescu.

O să îl caute foarte mulţi impresari în viitorii doi ani. El va fi înlocuitorul lui Florinel Coman. Categoric. Chiar dacă acum corpul său s-a învăţat şi cu efortul făcut către păsărici”, a declarat Dumitru Dragomir.

Mitica Dragomir, SFATURI DE TRANSFERURI pentru Gigi Becali la FCSB