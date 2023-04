Economii, dar nu de la salarii și investiții. Ce i-a cerut Nicolae Ciucă ministrului de finanțe

Nicolae Ciucă a participat luni la ședința filialei Timiș a Partidului Național Liberal, context în care a făcut această declarație și a reiterat ideea că singura formulă de a guverna eficient România este actuala coaliție.

Ce i-a cerut Nicolae Ciucă ministrului de finanțe

În cadrul ședinței PNL Timiș, una dintre temele abordate de liberali au fost zvonurile privind . ”Principalul deficit, în instituții nu este cel bugetar, ci cel de voință, viziune și caracter. I-am cerut ministrului de finanțe să nu taie niciun leu de la salarii și de la investiții”, a mai spus liderul PNL, potrivit unor surse liberale, citate de .

Nicolae Ciucă a cerut ca miniștrii să-i prezinte până miercuri un plan modul în care pot să își reducă cheltuielile, iar instituțiilor abilitate să realizeze obiectivele privind colectarea de bani la buget. Premierul nu a exclus sistarea angajărilor la stat, dacă o astfel de măsură se dovedește a fi necesară în urma unei analize.

”Am discutat şi am rugat şi la conferinţa de presă după şedinţa Biroului Politic şi rog şi acum pe toţi cei care livrează informaţii şi adresează întrebări responsabililor guvernamentali, astfel încât să nu inducem o panică absolut nejustificată în rândul populaţiei.

Fiecare dintre aceste opţiuni sunt discutate atunci când vine vorba de chibzuirea bugetului de stat şi desigur că fiecare dintre ele poate să constituire o analiză dar am dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii.

Ca atare chibzuirea bugetului mi se pare normal, în condiţiile în care, după un an 2022 în care am avut o evoluţie pozitivă, în care bugetul naţional a crescut în valoare nominală cu aproxivativ 49 de miliarde de euro, în condiţiile în care am avut investiţii străine aproape 11 miliarde, am avut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, de când suntem membri UE.

Totodată, din toate aceste variante, s-a ales doar varianta care poate să îi înspăimânte pe oameni. Există varianta în care noi, ca guvern, trebuie să ne manifestăm cât se poate de profesionist şi responsabil, să rezolvăm problema colectării taxelor.

Sunt soluţii şi toate aceste soluţii trebuie derulate prin instituţiile statului şi le cer instituţiilor statului să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este ea planificată.

Le-am cerut, în scris, pentru că am spus şi o repet, îmi asum orice decizie pe care o iau şi aici este vorba de responsabilitate”, a spus premierul întrebat despre reducerea cheltuielilor la nivelul statului.

Actuala coaliție, singura formulă prin care se poate guverna eficient România

a mai subliniat că actuala coaliție este singura formulă pentru o guvernare eficientă a Românei, dar condiția PNL de a rămâne în coaliția de guvernare este respectarea viziunii liberale.

“Pragmatic vorbind, actuala Coaliție reprezintă singura formulă prin care putem guverna eficient România. Dacă PNL va fi pus în situația de a nu-și putea pune în aplicare viziunea de guvernare, prezența noastră în actuala formulă ar putea fi revizuită”, a mai spus Nicolae Ciucă, care a mai dezvăluit că “garnitura membrilor în viitorul Guvern va fi stabilită în funcție de competențe și de experiența profesională”.