Edi Iordănescu acuză arbitrajul după FC Voluntari – FCSB 0-0: „N-am niciun dubiu, a fost penalty clar!”

În urma acestei remize, FCSB rămâne pe locul 2 din Liga 1, cu 31 de puncte obținute după 15 meciuri jucate, în timp ce FC Voluntari urcă pe poziția 5, cu 25 de puncte.

Edi Iordănescu acuză arbitrajul după FC Voluntari – FCSB 0-0

Edi Iordănescu susține că FCSB a fost privată de un penalty, în urma unui duel pentru minge între Constantin Budescu și Cristian Costin, în careul gazdelor.

a mai spus faptul că jucătorii săi resimt, din punct de vedere fizic, perioada cumplită prin care a trecut , din cauza infecțiilor cu noul coronavirus.

„Ne așteptam la un meci foarte greu, pentru că am urmărit foarte atent Voluntariul. Ne așteptam să suferim un pic. Prima repriză a fost una în care am încercat, dar, din păcate, nu am găsit soluțiile corecte.

Repriza a doua a fost mai echilibrată. Mi-aș fi dorit să fie un pic mai multe ocazii. Dar nu este ușor, venim după o perioadă grea. N-am reușit să avem prospețimea necesară care să ne ajute să ducem jocul până la final.

N-am mai avut putere. Avem două săptămâni de pauză și încercăm să ne regenerăm. Eu n-am niciun dubiu, a fost penalty clar. Din punctul meu de vedere, astăzi, cu acel penalty, ar fi fost alt joc.

Un arbitru bun, dar, din păcate, nu știu dacă a fost foarte inspirat în acest meci. Trebuie să învățăm să trăim cu presiunea și să o folosim în avantajul nostru.

Cred că avem structura de vârstă necesară ca anul acesta să fim mai maturi, mai așezați. Trebuie să ne vedem de drumul nostru”, a declarat Edi Iordănescu, la finalul partidei cu FC Voluntari.

Edi Iordănescu: „Coman este în proces de recuperare!”

În final, Edi Iordănescu a declarat faptul că Florinel Coman se află, în continuare, în proces de recuperare, după accidentarea suferită în luna august.

„Coman este în proces de recuperare în continuare. El își dorește să revină cât mai repede, dar nu putem să riscăm”, a încheiat Edi Iordănescu.

În următoarea partidă de campionat, FCSB o va întâlni, acasă, pe FC Botoșani.