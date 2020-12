Edi Iordănescu, despre transferurile de la CFR Cluj: „Vor veni maximum doi jucători, de profil ofensiv“

Edi Iordănescu a preluat CFR Cluj pe 4 decembrie, după ce Dan Petrescu a fost demis, dar nu a putut face schimbări la nivelul lotului campioanei, pentru că perioada de transferuri era închisă. În pauza de iarnă, vor apărea primele mişcări la echipă, dar antrenorul recunoaşte că încă nu există nimic oficial. Principala ţintă este un mijlocaş de creaţie.

CFR Cluj a avut un final de an 2020 extrem de dificil, cu 5 partide grele în numai 17 zile. A trecut de Poli Iaşi, după ce pierduse în Cupă cu aceeaşi echipă, rezultat care a dus la demirea-şoc a lui Dan Petrescu. Apoi, a pierdut la Young Boys şi a ratat calificarea în primăvară, un eşec usturător, în care elveţienii au întors de la 0-1 în minutele de prelungire.

În ultimele trei etape din 2020, CFR a câştigat cu 2-0 contra lui FCSB şi Dinamo, după care a remizat 0-0 cu Universitatea Craiova. În total, Edi Iordănescu a obţinut 10 puncte din maximum 12 disponibile în mandatul lui CFR.

Edi Iordănescu: „Vom face o analiză atentă. Vor veni maximum doi jucători, cu profil ofensiv“

„Deocamdată, nu e nicio plecare oficială şi nicio venire oficială. A fost o perioadă grea cu jocuri dificile. Consider că a fost o perioadă bună, am au avut rezultate bune. Dacă pierdeam cu FCSB, un meci de 1×2, ne duceam la 9 puncte. Acum, vom face o analiză atentă. Este posibil să plece trei, patru, maxim cinci jucatori, că avem un lot bogat. Nu vreau să stea prea mulţi prin tribune. La veniri, unul, maximum doi, cu profil ofensiv, să ne ajute.

Sunt vreo doi jucători interesanţi la Dinamo. Vom vedea. Se vor face comparaţii între perioada Dan Petrescu şi perioada mea. Sunt conştient că lucrurile se schimbă greu, echipa asta a fost concepută într-un fel. Da, echipa a semănat cu perioada Dan Petrescu, dar am avut doar vreo 5 antrenamente. Timpul e scurt, iar eu nu sunt naiv. Doar de dragul impactului public nu vreau să schimb profilul echipei.

Piţian nu are loc

Mi-e greu să vorbesc public despre Piţian. Am lucrat cu el şi am făcut-o bine şi foarte bine. Dar avem 6 fundaşi centrali legitimaţi, cinci sunt valizi, e greu să mai aducem pe cineva acolo. Sunt doi în teren, unul pe bancă şi ceilalţi în tribună

Pe 3 ianuarie, avem reunirea. Alţii au ales să se reunească pe 28 decembrie. A fost un calendar extrem de încărcat. Sunt jucători care de un an nu şi-au văzut familiile. Piţian are potenţial, dar noi căutam un mijlocaş, poate un atacant.

Nu e nimic clar cu Omrani. Nu e închisă treaba asta cu prelungirea lui. Eu vreau jucători concentraţi 100%. Nu e uşor pentru echipă. Vrem titlul, dar există o saturaţie, e nevoie de puţin sânge proaspăt.

Edi Iordănescu: „Am simţit că sunt dorit“

Într-un timp scurt, s-a văzut un entuziasm, o schimbare de atitudine. Grupul e bine structurat, poziţiile sunt acoperite. La fundaşi laterali suntem acoperiţi, cei care intră de pe bancă sunt foarte buni. La fel şi la fundaşi centrali. Ne-ar mai trebui un jucător de creaţie, care să aducă un plus de fantezie. La atacanţi, vedem. Depinde ce se întâmplă cu Omrani.

Am venit cu ceva reţineri din trecut. Ştiţi cum am plecat data trecută. Am simţit că sunt dorit. Nu s-a pus problema de scuze din partea celor de aici. Scuzele au fost clauza de reziliere. Dacă am fost primul antrenor cu care s-a discutat, lucrurile sunt clare.

CFR a fost cel mai pragmatic club din România. Dar discuţia cu cei din conducere a fost mai amplă. În primul rând, trebuie să facem rezultate şi bani. E clar că trebuie să luăm campionatul şi să mergem în grupele europene, trebuie să aducem nişte jucători mai tineri, pe care să îi creştem, să dăm atenţie şi academiei de aici.

Pe unde am fost eu am construit şi reconstruit, dar aici e diferit. Am preluat o echipă, iar schimbările se fac în timp“, a precizat Edi Iordănescu la Digisport.