Edi Iordănescu, discurs de luptă în vestiarul naționalei: „Dacă trebuie să curgă sânge, să curgă”

Motivația transmisă de către Edi Iordănescu și puterea grupului creat la echipa națională a contribuit decisiv la calificarea României la EURO 2024. Discursul selecționerului înaintea partidei cu Israel din Ungaria a fost dezvăluit de Andrei Voica, cheful care lucrează pentru „tricolori” și Universitatea Craiova.

Discurs de luptă al lui Edi Iordănescu înainte de Israel – România! Dezvăluiri din interior: „Dacă trebuie să curgă sânge, să curgă”

România s-a calificat la EURO 2024 de pe prima poziție într-o grupă cu Elveția, Israel și Kosovo. pentru ceea ce a creat la echipa națională, iar detalii din spatele succesului înregistrat de „tricolori” au ieșit la iveală cu câteva luni înaintea turneului final.

ADVERTISEMENT

Cheful echipei naționale a dezvăluit ce discurs a avut Edi Iordănescu înaintea partidei decisive pentru calificare în fața Israelului. Andrei Voica a rămas impresionat de speech-ul selecționerului și mărturisește că asta i-a impulsionat pe „tricolori” să dea totul pentru a merge în Germania.

„Știu ce este acolo, grup este foarte unit în momentul de față. Se sfătuiesc între ei și vezi lideri, oameni care spun trebuie să facem asta. Îmi aduc aminte tot în Budapesta cu Belarus cu Ianis Hagi, Răzvan Marin și Alibec. Făcusem egal și îmi spune Ianis «chef, stai liniștit că ne calificăm de pe primul loc».

ADVERTISEMENT

Mi-am dat seama că este ce trebuie. Înaintea meciului cu Israel de la Budapeste când ne-am și calificat, speech-ul lui Mister începe cu mine, în vestiar. Zice: «Băieți, azi nu mai jucați pentru voi, azi jucați și pentru Masterchef, uitați-vă la el și pentru frații, surorile, familile voastre. Și dacă trebuie să curgă sânge, să curgă sânge».

Știi cum am ieșit? Am mâncat ușa aia. O chestie care mi-a plăcut foarte mult, am simțit că sunt român, m-am simțit mândru și am devorat ușa aia. Drept dovadă am luat golul ală aiurea în minutul 2 și s-a văzut în timpul jocului cât de montați au fost”, a spus Andrei Voica la Făcui Podcast, realizat de Răzvan Iova.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu a trasat obiectivul României la EURO 2024: „Ne dorim să marcheze o etapă nouă”

pentru suporterii echipei naționale a României. Președintele FRF anunță că obiectivul „tricolorilor” este să meargă mai departe din grupă, acolo unde vom înfrunta Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B dintre Bosnia – Ucraina și Israel – Islanda.

„În acest moment doresc să împărtăşesc bucuria cu suporterii români bucuria de a reveni la un turneu final. Calificarea naţionalei de seniori la EURO 2024 reprezintă o performanţă dorită de toţi. Această performanţă nu ar fi fost posibilă fără încrederea acordată selecţionerului Edi Iordănescu şi fără eforturile colective ale echipei sale.

ADVERTISEMENT

Din cei 43 de tricolori, eroi chiar şi nu doar pentru mine, 29 au fost prezenţi la ultimele trei turnee finale ale Under 21, iar alături de jucători mai experimenţaţi precum Stanciu, Burcă, Alibec sau Bancu au configurat o echipă unde coeziunea a fost elementul primordial. Edi Iordănescu a jucat un rol decisiv de a crea o cultură a performanţei.

Acest lucru ne inspiră pentru a continua EURO 2024 ne dorim să marcheze o etapă nouă în construirea celei mai importante generaţii din ultimii 20 de ani. Obiectivul intermediar este ieşirea din grupe”, a spus Răzvan Burleanu.