CFR Cluj a câştigat cu 1-0 pe terenul lui Gaz Metan Mediaş, în etapa 24 din Liga 1. La finalul partidei, Edi Iordănescu, antrenorul oaspeţilor s-a arătat bucuros pentru victorie şi pentru numărul de ocazii create de elevii săi.

Golul victoriei a fost înscris de Billel Omrani, în minutul 75, printr-un şut deviat de unul dintre fundaşii Gazului. Până la acel moment, Buzbuchi avusese un meci excelent, reuşind să închidă poarta prin câteva intervenţii senzaţionale.

Edi Iordănescu, după succesul cu Gaz Metan: „Ne-a avantajat şi terenul. Acasă e inamicul nostru“

„Un joc foarte bun, cu alternanţă, cu joc între linii, cu foarte multe acţiuni construite într-un mod clar. Echipa aşezată, am adus foarte multe mingi la careu, am finalizat foarte multe dintre ele, dar nu le-am finalizat cum trebuie. Îmi asum şi treaba asta. E vina mea, trebuie să găsesc soluţiile ca să marcăm şi ca să ne facem jocul în favoarea noastră.

Mai toate jocurile din ultima perioadă le-am dominat şi, din cauza faptului că nu am reuşit să punctăm, jocurile o pot lua în orice altă direcţie. Şi se putea întâmpla şi astăzi.

Cu toate astea, e bine. E bine că am construit şi e bine că am marcat. Cu emoţii, dar e bine că am marcat. N-am primit gol şi am pus trei puncte extrem de importante într-o deplasare extrem de grea şi într-un moment greu pentru noi.

Noi şi etapa trecută, cu Voluntari, am avut cinci, şase situaţii foarte mari… Cipri (n.r. – Deac) cu toată poarta în faţă, Itu unu la unu cu portarul… Noi, dacă marcam şi jocul trecut, sunt sigur că forţam adversarul la un alt joc şi găseam altfel spaţii.

Aici ne-a avantajat şi terenul. Din păcate, mai bun. Acasă terenul este un inamic pentru noi, pentru că încercăm şi joc din una, două atingeri şi devieri, şi un-doiuri, şi un-doi-pentru-al-treilea, să dăm viteză jocului în ultima treime, să putem să surprindem, să devenim imprevizibili. Acasă e o problemă. Trebuie să o luăn din aproape în aproape, un control în plus mereu, teama să nu sară mingea, dar asta este.

Edi Iordănescu: „Încercăm un joc proactiv, dar nu în detrimentul siguranţei“

Ce mă bucur, că astăzi adversarul nu şi-a creat ocazii şi am avut mai mult echilibru. Ceea ce spuneam, încerc să împing echipa şi să o motivez, să o stimulez ofensiv, să încercăm un joc mai productiv, mai proactiv, dar nu în detrimentul siguranţei.

Şi astăzi a fost şi siguranţă. Am făcut un contrapressing bun, am fost într-o apărare preventivă constantă şi, dacă marcam în prima repriză, probabil jocul ar fi fost şi mai accesibil.

Eu vreau să felicit totuşi şi gazdele, pentru că e o echipă care încearcă să joace fotbal. Un antrenor tânăr, care ştiu că adoră fotbalul pozitiv, şi astfel de echipe trebuie încurajate. Eu le ţin pumnii, pentru că am fost aici implicat şi ştiu că e un proiect serios, cu oameni serioşi în spatele proiectului.

Da, Billel Omrani nu e încă la 100% şi s-a văzut în joc. Ezitările lui şi greşelile pe care le-a făcut pe fondul acesta de nepregătire. Vine după o perioadă lungă, grea, a fost şi bolnav, a fost şi accidentat… La un moment dat, nu se ştia dacă o să continue sau nu, pe final de contract, au fost multe turbulenţe în viaţa lui în ultima perioadă.

Avem nevoie de toţi jucătorii şi azi au fost ceva schimbări şi cine a intrat a intrat bine. Am nevoie de tot grupul, sunt şi jucători care joacă mai puţin, dar eu sunt atent la toţi şi avem nevoie să legăm victoriile. Urmează un joc greu acasă cu Piteştiul, care este echipa momentului. Şi nu cred că sunt vorbe mari“, a declarat Edi Iordănescu, la interviu de la finalul meciului cu Gaz Metan Mediaş.