U-BT Cluj-Napoca, de neoprit în baschetul românesc. Victorie la 20 de puncte pentru “studenți”

U-BT Cluj-Napoca a debutat cu dreptul în semifinalele Ligii Naționale de Baschet Masculin. Clujenii au câștigat cu 91-71 meciul împotriva celor de la FC Argeș din prima manșă.

Victorie clară pentru U-BT Cluj în semifinale

Clujenii au demonstrat de ce sunt capabili. Băieții antrenați de Mihai Silvășan au făcut o partidă solidă și au controlat meciul cap-coadă. Primele două sferturi au fost destul de echilibrate, iar scorul la pauză a fost 49-45. Pe finalul meciului, “studenții” s-au desprins și au câștigat meciul cu o diferență de 20 de puncte, 91-71.

Cei mai buni marcatori de la U-BT Cluj au fost: Bryce Jones (19 puncte, 5 pase decisive), Mihai Măciucă (16 puncte, 3 pase decisive) și Andrija Stipanovic (13 puncte, 5 pase decisive). La Argeș, a ieșit în evidență Corey Allen. Jucătorul american a înscris 29 de puncte și a oferit 4 pase decisive.

Antrenorul echipei, Mihai Silvășan, a vorbit despre meciul cu Argeșenii. Acesta le-a transmis jucătorilor că trebuie să rămână concentrați. De asemenea, acesta a declarat că a încercat mai multe sisteme tehnice în această partidă.

“Nu contează că este o victorie la 20 de puncte sau la un singur punct. Contează că este o primă victorie în semifinale. Avem 1-0, trebuie să rămânem concentrați. Nu a fost un meci calitativ, dar am avut o intensitate bună și am reușit multe recuperări. Acolo s-a văzut dorința noastră de a juca! Au fost aproape o bună parte din meci, dar consistența noastră din apărare a făcut ca diferența să fie aceasta. Mergem mai departe și ne pregătim de jocul de sâmbătă. Când trebuie să joci după o anumită regulă, atunci îți utilizezi la maximum imaginația.

Ținând cont și de accidentarea lui Karel din prima repriză, am întâmpinat anumite probleme în rotație. De aceea am evoluat în unele formule pe care nu le-ați văzut atât de des. Noi am mai folosit astfel de formule. Mă aștept ca sâmbătă să avem aceeași intensitate și chiar să jucăm mai bine. Nu am jucat de 9 zile, nu ne plac astfel de pauze. Vom face tot ce ține de noi pentru a avea un ritm bun!”, a explicat Mihai Silvășan la finalul partidei câștigate de U-BT Cluj.

Clujenii, la un pas de finală

Semifinalele Ligii Naționale de Baschet Masculin se joacă în sistemul 2/3. U-BT Cluj conduce cu 1-0 la general după meciul de pe BT Arena din Cluj-Napoca. Meciul al doilea se va juca tot la Cluj, pe data de 27 aprilie. Clujenii beneficiază de avantajul de a juca două meciuri pe teren propriu, întrucât au terminat sezonul regulat pe prima poziție.

În sferturi, Clujenii au trecut de Dinamo București cu scorul de 3-0 (87-68, 81-67, 97-48). Nici Argeșenii nu au avut probleme în faza anterioară. Aceștia au câștigat, de asemenea, cu 3-0 împotriva celor de la Rapid București (78-76, 79-73, 81-63). Câștigătoarea semifinalei U-BT Cluj – FC Argeș Pitești va juca în finala cu CSM Oradea sau FC Voluntari. Echipa din Oradea conduce cu 1-0 la general după victoria de pe teren propriu cu 79-73.

U-BT, de neoprit

U-BT Cluj domină cu autoritate . “Studenții” nu au mai pierdut în campionatul intern din 2023, când au fost învinși de CSM Oradea. Cele două echipe s-ar putea întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Baschet.

U-BT Cluj a reușit o performanță remarcabilă și în baschetul european. La doar a doua participare în Eurocup, a doua cea mai importantă competiție din baschetul european, după Euroligă, . Într-o arenă arhiplină, U-BT a cedat cu 79-91 în fața celor de la London Lions.