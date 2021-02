Edi Iordănescu îl elogiază pe veteranul Hoban după CFR Cluj – Viitorul 2-1: „Parcă are sub 21 de ani”

CFR Cluj a primit vizita celor de la Viitorul în etapa a 21-a a Ligii 1. Ardelenii aveau șansa de a se apropia din nou la un punct de FCSB, care a învins-o cu 1-0 pe Dinamo și au profitat de ea în ultima secundă!

Ardelenii au avut din nou o evoluție lipsită de sclipiri, iar gafa lui Cristi Bălgrădean le-a permis celor de la Viitorul să egaleze prin Dobrosavlevici în startul reprizei secunde, după ce Itu deschisese scorul în minutul 31.

Condusă de pe banca tehnică de Cătălin Anghel, după ce Mircea Rednic s-a îmbolnăvit de coronavirus, Viitorul a avut o prestație solidă din punct de vedere defensiv, însă a luat gol la ultima fază de la veteranul de 38 de ani, Ovidiu Hoban.

Edi Iordănescu, mulțumit de victoria adusă de Hoban

Campioana CFR Cluj a reușit să câștige în ultimul minut meciul cu Viitorul Constanța din etapa a 21-a a Ligii 1. Grație acestui succes, ardelenii se mențin la doar un punct în spatele liderului FCSB.

Partida nu a fost deloc ușoară pentru gazde, care au fost aproape să rateze două puncte după gafa halucinantă a lui Cristi Bălgrădean de la golul egalizator reușit de Dobrosavlevici.

Antrenorul Edi Iordănescu se declară mulțumit de cele trei puncte obținute, chiar dacă golul decisiv a venit la ultima fază a partidei. Iordănescu a acuzat din nou lipsa de limpezime din jocul echipei sale.

„Plecăm de la puncte, am reușit să le luăm. Am jucat la full automat, am produs 26 de puncte din 30, deci nu putem fi decât fericiți. Jocurile nu pot să fie toate la fel, dar cred că meritam victoria. N-a fost un joc fluid și limpede, dar dacă analizăm până când am primit golul, Viitorul nu a avut ocazii.

Ne pregătim pentru o deplasare foarte grea și să ne batem din nou pentru cele trei puncte. Luăm meci cu meci, chiar dacă sună clișeic. Dacă ieșim bine și din meciul cu Botoșani, mă pot declara mulțumit de această perioadă”, a declarat Iordănescu la finalul partidei cu Viitorul.

Edi Iordănescu îl laudă pe Hoban, veteranul de 38 de ani. Ce spune despre Bălgrădean

Tehnicianul campioanei a vorbit la superlativ despre Ovidiu Hoban, cel care a marcat golul decisiv în meciul disputat în Gruia, la ultima fază a jocului. De asemenea, Iordănescu l-a lăudat pe Itu și a afirmat că nu este supărat pe Cristi Bălgrădean.

„Hoban e sub 21 de ani, așa a avut exprimarea astăzi. E normal să te precipiți, dar echipa a arătat caracter, la fel ca Ovidiu, care a depus un efort deosebit. El a fost un exemplu extraordinar pentru echipă. Mă bucur și pentru curajul lui Itu, pentru că ultimul meci în care a jucat titular nu a făcut o partidă extraordinară. Cum Bălgrădean ne-a scos de multe ori, așa și azi echipa l-a scos pe el”, a mai spus antrenorul.