Edi Iordănescu, înaintea meciurilor naţionalei: “Am garantat că România va fi la Euro. Vreau să mă ţin de cuvânt”

România are două jocuri foarte importante pentru şi Andorra. Cu şase puncte, “tricolorii” se apropie de turneul final, care poate fi primul în ultimii 8 ani.

Edi Iordănescu, înaintea meciurilor naţionalei: “Am depăşit multe provocări!”

Edi Iordănescu a vorbit pe larg pentru FRF TV înaintea acţiunii naţionalei României, spunând că a garantat calificarea la Euro 2024 şi speră ca jucătorii să îl ajute să se ţină de cuvânt. Selecţionerul a tras un semnal de alarmă şi a spus că vor fi două meciuri foarte grele, cu adversari arţăgoşi:

despre abordarea acţiunii din luna octombrie: “Gândurile noastre se îndreaptă spre concentrare maximă. Chiar dacă jocurile le tratăm separat, este cea mai scurtă acţiune din această campanie şi trebuie să fim pregătiţi. Am depăşit multe provocări în această campanie.

Ne-am câştigat acest statut de echipă clasată pe un loc calificabil, neînvinsă şi cu cea mai bună defensivă. Trebuie să gestionăm această provocare cu timpul foarte scurt”

“Mergem pe teren neutru, dar nu ne garantează nimeni puncte”

despre lipsa spectatorilor cu Belarus şi Andorra: “Orice joc are povestea lui şi este foarte important. Este un context diferit la cele două meciuri. Trebuie să trecem peste orice fel de obstacol. Mergem pe teren neutru, dar nu ne garantează nimeni puncte. Trebuie să muncim pentru ele.

Jocul al doilea, cu toate că nu îmi place să îmi mut atenţia pentru jocul doi, va fi un joc cu emoţie deosebită. şi va fi o emoţie unică”

“Timpul este inamicul nostru”

despre tipul scurt din această acţiune: “Multe mă îngrijorează, dar sper să transform grijile în soluţii. Pentru orice antrenor este foarte important să pregătească jocul cât mai în detaliu. Timpul este inamicul nostru. Suntem cu şanse reale pentru calificare şi putem depăşi acest obstacol.

Orice antrenor vrea să depăşească gradul de imprevizibilitate. Este ceea ce îmi doresc şi eu prin pregătirea jocului. Trebuie să ne însuşim cât mai bine planul tactic”

“Această coeziune poate să contribuie la calificare”

despre puţinele schimbări de la nţională: “Putem spune că avem un nucleu bine conturat. Campania a fost foarte scurtă şi unul dintre principiile noastre a fost omogenitatea şi coeziunea. Am încercat cu aceşti factori să fim cât mai exacţi. Am câştigat un grup cu caracter şi devotament.

Ne cunoaştem foarte bine între noi. Suntem într-o fază în care fiecare trage pentru cel de lângă el. Această coeziune poate să contribuie la calificare”

“Am vorbit cu cei de la club, cu Marius Şumudică. Mi-a confirmat că se pregăteşte foarte bine”

despre revenirea lui Drăguş: “Denis Drăguş revine şi e un moment de bucurie pentru noi. În amicale a marcat şi eram încântaţi că am câştigat un jucător pentru naţională. Parcursul ulterior de la club nu a fost cel mai fericit. Dar a făcut pasul spre un campionat puternic şi joacă meci de meci.

Am vorbit cu cei de la club, cu Marius Şumudică. Mi-a confirmat că se pregăteşte foarte bine şi că este într-o formă bună. Şi-a câştigat dreptul de a reintra în circuitul naţionalei”

“Este un meci foarte periculos pentru naţionala României şi pentru parcursul nostru”

despre schimbările de la naţionalele din Belarus şi Andorra: “Belarus, cu siguranţă s-a schimbat. Au alt selecţioner, un antrenor spaniol, filozofie diferită, şcoala spaniolă în spate. Sunt modificări importante în selecţie. Trebuie să ne aducem aminte de problemele de la Bucureşti.

Am avut 2-0 şi bara lui Alibec, dar am suferit în final. Belarus a arătat că are mijloace, nu numai în acel joc de la Bucureşti, ci şi în dubla cu Israel, culminând cu victoria împotriva celor din Kosovo.

Ne aşteptăm la un joc greu, împotriva unui adversar imprevizibil. Este un meci foarte periculos pentru naţionala României şi pentru parcursul nostru. Andorra nu a suferit mari schimbări, o echipă arţăgoasă, cu inimă mare”

“Am dat garanţii că România va fi la Euro şi sper să mă pot ţine de promisiune”

despre calificarea la Euro încă din octombrie: “Mă interesează să obţinem calificarea la Euro şi mă interesează mai puţin momentul. Ar fi o bucurie să o obţinem mai repede, dar nu ăsta e obiectivul. Am dat garanţii că România va fi la Euro şi sper să mă pot ţine de promisiune.

După foarte mult timp, naţionala României stă la mâna ei. Este un statut muncit şi foarte important. Semnalele sunt bune, mai sunt doar patru jocuri. Suntem neînvinşi, nu a fost uşor şi suntem pe loc calificabil.

Dacă această calificare va veni un pic mai repede şi ne vor ajuta şi alte rezultate, foarte bine. Dacă nu, suntem pregătiţi să luptăm până în ultima secundă a acestei campanii”

“Mă bucur că băieţii încep să confirme şi arată că au valoare şi cresc”

despre posibilitatea de progres a grupului: “Încrederea mea este totală şi mă bucur că băieţii încep să confirme şi arată că au valoare şi cresc. Potenţialul de creştere este, în continuare, semnificativ. Trebuie să fim echilibraţi, realişti. Drumul nu este încheiat.

Pentru mine, faptul că aceşti băieţi demonstrează lucruri este o bucurie, o satisfacţie majoră. Sunt sigur că totul se poate încheia cu o calificare frumoasă care să rămână în istoria naţionalei României”

