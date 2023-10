Edi Iordănescu, mesaj înaintea ”dublei” cu Belarus și Andorra: ”Nu ne așteaptă cineva cu 6 puncte”

Selecționerul a anunțat din preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Se remarcă chemarea lui Bogdan Racovițan și revenirile lui Florin Niță și Dennis Man.

Mesajul lui Edi Iordănescu înaintea meciurilor cu Belarus și Andorra

Înaintea ”dublei” cu Belarus și Andorra, care poate însemna calificarea naționalei la Euro 2024, Edi Iordănescu a avut un mesaj pentru elevii săi încercând să-i țină în priză și să nu considere jocurile ca fiind câștigate dinainte.

ADVERTISEMENT

”Abordăm această acțiune cu același spirit de luptă și unitate pe care l-am consolidat. Parcurgem o perioadă extrem de condensată dintr-un program cu ritm încărcat, dar am reușit împreună să demonstrăm că nimic nu e prea greu când toți suntem concentrați total la singurul obiectiv: calificarea la EURO 2024.

În selecție, respectăm în continuare principiile care ne-au confirmat performanța. Am urmărit, am analizat și am decis cu încredere deplină în tricolorii care constituie deja un nucleu cu rezultate bune pentru România.

ADVERTISEMENT

Vă împărtășesc mesajul cu care aștept tricolorii în pregătirea partidelor cu Belarus și Andorra. Ne-am câștigat prin dăruire și sacrificii poziția, am luptat și nu depindem de nimeni în afară de noi! Suntem pe loc de calificare și neînvinși în grupă, dar să nu uităm cât de greu s-a obținut fiecare punct, ce a însemnat fiecare secundă din această campanie!”, a declarat Iordănescu jr., conform .

Selecționerul cere sacrificiu pentru calificare

”Trebuie să fim deplin conștienți și responsabili ACUM pentru ca nu cumva să ne iluzionăm că ne așteaptă cineva cu 6 puncte în aceste zile! N-am primit nimic de-a gata, ne-am câștigat prezentul, iar acum trebuie să ne câștigăm și viitorul!

ADVERTISEMENT

Așa cum am obținut totul în această campanie, în ciuda îndoielilor de început, în fața unor adversari considerați mai valoroși, trecând peste slăbiciunile noastre și devenind mereu mai buni, așa trebuie să jucăm și acum: cu toată ființa, în fiecare secundă!

Sunt convins că românii de pretutindeni vor fi cu sufletul lângă noi la meciul cu Belarus. Iar pe teren propriu, cu Andorra, vom fi și mai puternici prin cei mai tineri suporteri din tribune. Pentru că ei sunt inima fotbalului, iar noi avem responsabilitatea de a le oferi un model de performanță și de a le răsplăti dragostea cu bucurie. Cu entuziasm și convingere, Edward Iordănescu”, a încheiat el.

Doar copiii au acces pe Arena Națională

Pe 12 octombrie, de la ora 21:45, ”tricolorii” vor întâlni naționala din Belarus, confruntare care va avea loc la Budapesta. Însă, meciul din capitala Ungariei .

ADVERTISEMENT

UEFA a decis la startul preliminariilor ca meciurile Belarusului să se dispute fără spectatori şi pe teren neutru. Motivul este reprezentat de implicarea statului în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Belarus s-a dovedit a fi aliatul lui Vladimir Putin în invazia asupra Ucrainei, începută pe data de 24 februarie 2022.

Pe de altă parte, la meciul cu Andorra de pe Arena Națională, din 15 octombrie, . UEFA a sancționat naționala României cu disputarea unei partide cu porțile închise ca urmare a incidentelor de la întâlnire cu Kosovo.