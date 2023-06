Edi Iordănescu, mulțumit cu remiza din meciul Kosovo – România 0-0: ”Echipa a arătat caracter şi că ştie să sufere”

”Tricolorii” au scos o și își păstrează invincibilitatea în Grupa I după trei etape. România este pe locul secund, cu șapte puncte, la două puncte în spatele liderului Elveția.

Prima reacție a lui Edi Iordănescu după Kosovo – România 0-0

La finalul întâlnirii Kosovo – România 0-0, din etapa a 3-a a preliminariilor Euro 2024, selecționerul Edi Iordănescu a recunoscut că starea gazonului l-a făcut să schimbe planul de joc și chiar trei jucători ce ar fi trebuit să înceapă titulari.

”Mulțumesc pentru urări, nu am simțit că a fost ziua mea azi, asta era cel mai puțin important. Un punct câștigat, muncit, cu mult sacrificiu și caracter. Nu pot decât să felicit echipa, băieții s-au angrenat într-un joc de luptă.

E un rezultat important împotriva unei contracandidate care are de recuperat o anumită distanță față de noi, un pas bun spre obiectivul final, al calificării. Am gândit jocul pentru trei puncte, dar conștienți că avea să fie un meci dificil. Cum am spus la conferința dinainte peste trei zile deja facem trei deplasări și unul acasă din 4 meciuri.

Ce s-a întâmplat de când am ajuns aici, inclusiv cu furtuna de ieri. Vă spun cu sinceritate că am schimbat trei jucători pentru a ne adapta la condițiile de joc. Un meci de angajament, direct în multe momente, echipa a răspuns bine”, a declarat Iordănescu jr.

Blestemul fundașului stânga

Selecționerul consideră că după meciul de la Priștina rămânem cu caracterul arătat de jucători și a criticat faptul că gazdele nu s-au implicat mai mult pentru a oferi un gazon care să se ridice la nivelul unui asemenea joc.

”Am făcut și o modificare la pauză, am întors triunghiul de la mijlocul terenului. L-am vrut pe Stanciu mai aproape de Pușcaș, dacă am reușit să atragem acest punct muncit înseamnă că am avut făcut încă un pas către obiectivul nostru.

Cu tot respectul pentru gazde, mi s-a părut că nu s-au făcut eforturi cu adevărat pentru a rezolva problema gazonului, s-a intrat doar cu două ore înainte, puține persoane, puteau găsi soluții, să pună o folie pe teren, lucruri pe care nu le-am putut controla.

Rămânem cu o seară în care echipa a arătat că are caracter, că știm să sufere. , avem probleme mari, nu e ușor să pierzi jucător în prima repriză, am improvizat din nou, dar asta este, nu poți controla totul. Cei care nu au intrat am simțit că au fost alături de echipă”, a spus el.

Iordănescu cere sprijin total

Edi Iordănescu a explicat de ce a ales să joace cu George Pușcaș titular în atac și să-l lase pe banca de rezerve pe Denis Alibec și a recunoscut că s-a temut să-l folosească pe Ianis Hagi pe un asemenea teren prost.

”Îl felicităm pe Horațiu Moldovan, a arătat stăpânire de sine și a avut intervenții bune. Am avut și noi momentele noastre periculoase. Am arătat că am putut construi cu Andorra, am arătat că putem construi cu Belarus.

Să fim alături de națională, să ne uităm și la partea bună, venim după opt ani de secetă, au fost și lucruri mai puțin bune. Sper să fim inspirați cu Elveția, să găsim cele mai bune soluții.

Denis (n.r. – Alibec) a avut probleme musculare, dar mai mult decât atât, am considerat că George (n.r. – Pușcaș) poate fi o soluție mai bună pe un astfel de teren. Am avut ceva rețineri și emoții să îl expun pe Ianis (n.r. – Hagi) pe terenul ăsta după accidentarea avută, mi-a plăcut că a intrat bine în joc”, a încheiat Iordănescu jr.