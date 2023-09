Edi Iordănescu, optimist înainte de România – Israel: „Suntem pe un drum corect”

Edi Iordănescu a dus naționala României pe locul doi cu un punct peste Israel, iar selecționerul are mare încredere în „tricolori” înainte de .

Edi Iordănescu a analizat naționala Israelului înainte de meciu cu România: „Nu îi vom subestima”

Selecționerul și-a început discursul vorbind despre : „Vom încerca să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut, dar nu vom subestima Israelul, are mulți jucători cu meciuri în cupele europene. Vom da totul, cred că suntem pregătiți.

Am văzut multe lucruri bune la naționala Israelului, îmi place că antrenorul a impus niște principii. Bineînțeles, calitatea individuală a jucătorilor este la un nivel înalt, mai ales când vorbim de Solomon, dar el nu e singurul.

Vom avea un stadion plin. Suntem departe de calificare, vom avea în față momente dificile în acest meci, astfel că suporterii vor fi extrem de importanți pentru noi. Am informații că se va juca cu casa închisă. Suporterii români așteptau un asemenea moment, sperăm să ducem munca la capăt și să ne calificăm. Cred cu tărie în această calificare.

Edi Iordănescu, mesaj clar pentru jucătorii săi: „Suntem departe de obiectiv”

Suntem în fața unui moment important, dar suntem departe de obiectiv. E un joc cheie, dar nu decisiv. Îmi doresc bucurie, nu vrea să văd întristare. Îmi doresc mai mult ca oricând ca echipa să fie limbede în decizii, și miza să nu e umbrească deciziile.

Avem o datorie față de noi, față se suporteri, ca după mulți ani să facem un pas către o calificare mult așteptată. O să vorbesc mai mult despre ce suntem noi și mai puțin despre adversar. Adverarul are experiență, fotbalul israelian e într-un progres accelerat.

Raportându-mă exclusiv la echipa națională, suntem pe un drum corect. Suntem însă departe de calificare acum. Am mare încredere în acest grup, individual și colectiv. E un grup format după o anumită idee. Dacă fac o paralelă între ce era acum un an și 8 luni și ce e acum, pot spune că suntem o echipă mult mai unită.

Jucătorii se pun mai mult în slujba echipei, încrederea și spiritul sunt la alt nivel. Avem jucători talentați, dar grupul e pe primul loc. Încă suferim la nivel de exprimare, îmi doresc mult mai mult și știu că acest grup poate mai mult.

Selecționerul și-a adus aminte de remiza din Israel de la începutul mandantului: „Contextul este altul”

Eram la început de mandat la remiza cu Israel din meciul amical. Încercam să îi cunosc pe băieți, să văd unde pot să intervin. Acum, contextul este altul. După mulți ani, se pare că ne îndreptăm spre o calificare. Asta înseamnă că deciziile au fost bune. Vom avea doar 3 antrenamente cu tot grupul. Suntem într-un alt context, jucăm acasă, avem publciul alături de noi”.

Din păcate, Iordănescu Jr. se confruntă și cu accidentări de ultimă oră: „Sunt băieți cu ceva probleme, nu pot spune nici că nu ne putem baza pe ei, nici că sunt la sută la sută. S-au făcut eforturi să fie recuperați, ne dorim ca la ora jocului să fie tot grupul valid. Mai avem timp până la meci, mai avem antrenamentul oficial.

Sunt ani în care am suferit, calificări ratate, eu am considerat că am pierdut multe din reperele pe care naționala le avea. Poate am luat măsuri categorice care nu mi-au plăcut, dar sunt pregătit pentru asta și îmi asum. Am avertizat, apoi am arătat ă nu glumesc cu ce vorbesc. Dacă avem un grup care arată unitate, înseamnă că au fost decizii bune.

Pregătim meciul la victorie, e spiritul pe care vreau să îl transmit. Am dovedit că nu cedăm, am avut un meci problematic în Elveția, dar echipa a dat tot și fotbalul ne-a răsplătit. Avem nevoie mare de aceste 3 puncte, dar orice s-ar întâmpla, vom merge înainte”, a concluzionat selecționerul.