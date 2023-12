Edi Iordănescu, semnal de alarmă pentru jucătorii naționalei: „De acum vor fi luate decizii exclusiv cu mintea”

Edi Iordănescu i-a atenționat pe jucătorii de la naționala României înainte de Euro 2024. Selecționerul a repetat obsesiv că pentru a intra pe radarul echipei naționale. De asemenea, Iordănescu Jr. a anunțat schimbări în luarea deciziilor.

Edi Iordănescu, mesaj pentru echipa națională a României: „Reprezintă o a doua familie”

România s-a calificat la Euro 2024 din Germania după ce a câștigat grupa de preliminarii. La turneul final, și câștigătoarea play-off-ului B (Israel, Bosnia & Herțegovina, Ucraina și Islanda).

Edi Iordănescu este recunoscător pentru ceea ce se întâmplă la echipa națională, însă selecționerul a anunțat schimbări majore în luarea deciziilor chiar înainte de Euro 2024. „Înainte de toate, am trăit foarte multe lucruri în această perioadă, alături de băieţi, într-un timp nu foarte lung. Şi în acest timp am câştigat foarte multe lucruri, cel mai important e că ne-am câştigat unii pe ceilalţi.

În acest moment, echipa naţională a României, prin aceşti băieţi, reprezintă o a doua familie. Dar, un mare dar, timpul se scurge rapid până la European, trebuie să fim mai pragmatici ca niciodată.

Dacă până acum, deciziile mele şi ale staff-ului au fost luate în primul rând cu mintea, şi foarte puţin şi cu sufletul, de acum, din păcate, vor trebui luate exclusiv cu mintea”, a declarat Edi Iordănescu, într-un interviu pentru .

Edi Iordănescu, precaut înainte de Euro 2024: „Orice pas greșit poate să fie decisiv”

Edi Iordănescu a anunțat că, în primă fază, obiectivul principal al naționalei României este ieșirea din grupe. Selecționerul speră ca jucătorii să fie extrem de competitivi și pregătiți. În acest sens, Edi Iordănescu vrea ca jucătorii să dea totul și să joace cât mai mult pentru echipa de club.

„Dacă nu vom fi extrem de competitiv la turneul final şi pregătiţi din toate punctele de vedere, ne va fi foarte greu să ne îndeplinim obiectivul propus în prima fază, ieşirea din grupe.

Va trebui să fim pragmatici la maxim, suntem constrânşi de timp, avem o singură acţiune, în martie, în care putem corecta alte lucruri din trecut, care nu au funcţionat foarte bine. Jucătorii au datoria ca la cluburi să dea totul şi să joace cât mai mult, ca să aibă minute în picioare.

Suntem constrânşi de format, dacă v-am obişnuit până acum cu 26, 27, 28 de jucători la fiecare acţiune, va trebui să plecăm cu doar 23 de jucători. Şi nu în ultimul rând, de structura competiţiei.

Vor fi doar trei jocuri, de a fi sau a nu fi. Dacă într-o campanie ai timp să repari lucruri sau să recuperezi teren, la un turneu final orice pas greşit poate să fie decisiv”, a mai spus Edi Iordănescu.

„Este o provocare majoră. Toți trebuie să pregătim totul cât mai bine”

Edi Iordănescu nu a ezitat să-i laude pe jucători pentru calificarea la Campionatul European 2024. Iordănescu Jr. susține că totul trebuie să fie pregătit cât mai bine pentru ca naționala României să facă față la turneul final de anul viitor din Germania.

„Înainte de orice, trebuie să clarificăm un lucru. Din punctul meu de vedere, am reuşit să calificăm echipa la un turneu final după mulţi ani, construind un nucleu de excepţie. Am câştigat grupa detaşat, am atins multe borne, foarte bune pentru naţională, am calificat echipa fiind neînvinşi.

A fost o muncă fantastică şi cu siguranţă meritul principal rămâne al jucătorilor. Acum toţi au datoria să dea totul la echipa de club în aceste cinci luni, până când ne vom regăsi şi vom pregăti turneul final. Fiecare are datoria să demonstreze că poate să facă parte dintr-un nucleu de excepţie pentru următorul nivel, turneul final.

Este o provocare majoră, fiecare dintre colegii mei din staff trebuie să pregătim totul cât mai bine în această perioadă, din toate punctele de vedere: logistic, tehnic, organizatoric, monitorizare, adversar. Dar în acelaşi timp, băieţii au datoria să dea totul la cluburi, să se comporte ca nişte jucători calificaţi la un turneu final, şi să joace constant, să joace etapă de etapă, să joace cu eficienţă.

„Acesta este nucleul, cu acesta îmi doresc să mergem la Europene”

Ne va fi foarte greu, spre imposibil, să mergem cu un nucleu de jucători alcătuit din mai mulţi jucători care nu joacă şi să vină după luni de zile fără jocuri în picioare şi să ne putem ridica la nivelul unui turneu final, cu atât mai mult să performăm.

Am spus clar, acesta este nucleul, cu acesta îmi doresc, în linii mari, să mergem la Europene. Cu siguranţă, vor mai fi şi intrări, dar şi ieşiri. Nivelul competiţiei ne obligă să mergem pregătiţi și să fim la turaţie maximă”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.