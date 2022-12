Edi Iordănescu, vehement după ce Daniel Boloca a „trădat” România pentru Italia: „Puțină lume îl cunoștea”

Selecționerul României i-a taxat pe părinții fotbalistului, despre care spune că nu și-au asumat decizia fiului lor, amintindu-le și în ce condiții a venit Daniel Boloca la națională.

Edi Iordănescu, vehement după ce Daniel Boloca a „trădat” România pentru Italia

Edi Iordănescu a avut o reacție vehementă după ce în detrimentul naționalei României, deși fusese inclus în planurile „tricolorilor”:

„Pentru mine e foarte important acest moment ca să mai întăresc niște principii clare. Aș vrea să fac o clarificare, pe Boloca îl urmăresc de când am venit la națională, pe Geri Gane l-am trimis acolo la Frosinone pentru a vorbi cu el, cu familia lui.

Băiatul e născut acolo, e vorbitor de limbă italiană, nu de limbă română. L-am adus pentru a-i arăta oportunitatea imensă de a reprezenta naționala României. Ne-am ocupat de el inclusiv să-i facem pașaportul românesc. El s-a arătat convins și hotărât să reprezinte România. Procesul lui de integrare a fost mai complex.

Am continuat să-l urmărim, e în vizorul nostru în continuare, avem încredere în el și are ușa deschisă pentru următoarele meciuri ale naționale, fără promisiuni. Au venit meciurile din luna noiembrie, băieții l-au integrat bine, dar mai are nevoie de timp pentru a se obișnui cu echipa națională și cu România”.

„Dacă vă aduceți aminte când a debutat, era cât pe ce să debuteze cu tricoul de antrenament pe el. Nu putem vorbi despre minutele jucate la națională, el avea nevoie de timp, timp pe care noi am fost dispuși să-l oferim. Noi am întins o mână atunci când nu erau mâini întinse.

A venit această convocare la meciurile trial ale Italiei și s-au schimbat niște lucruri. Să dea Dumnezeu să aibă șansa să joace pentru naționala Italiei, pentru mine e clar, asta l-a întors din drum. El chiar mi-a mulțumit în multe feluri.

E un băiat cu caracter, m-a surprins declarația părintelui său, cred că trebuia puțin mai multă asumare. Eu când l-am convocat câtă lume îl cunoștea, cine îl știa pe el în acel moment?”, a mai spus Edi Iordănescu, la TV .

„Dacă nu venea această convocare, băiatul continua cu mine!”

„Dacă nu venea această convocare, băiatul ar fi continuat cu mine. Ce mă supără e că omul care l-a adus în vederea naționalei Italiei a fost pus în postura asta. Băiatul are potențial, poate să crească, dar dacă nu mizăm pe jucătorii care vin, cu toată încrederea și bucuria pentru România și încercăm să tragem de jucători… nu pot să trag eu pentru jucători.

L-am văzut cu multe emoții la prima convocare, fuseseră niște evenimente care s-au petrecut foarte rapid în cazul lui. M-a supărat această scuză, pentru mine nu e o explicație. Nu există condiționare de minute la echipa națională. Sunt nouă luni de când l-am urmărit, puțină lume îl cunoștea și mai puțină lume era interesată de el.

L-am găsit pe o anumită listă, de-asta i-am dat mult interes. Decizia e a lui. Decât un român care să nu simtă totul pentru România, mai bine cu un român mai puțin”, a .

„Trebuie să venim simțind totul pentru România, asta a fost reacția grupului. Primele mesaje au venit după ce a postat pe contul său de Instagram, eu nu am văzut postarea, dar îl înțeleg că era entuziasmat.

Atâta timp cât eu voi fi la echipa națională, vor veni jucătorii care dau și simt 100% totul pentru România.

Există riscul să îl pierdem și pe Coubiș, e și el pe lista noastră scurtă, încercăm să etapizăm lucrurile, trebuie să avem grijă de jucătorii care formează nucleul echipei naționale. Nu vreau să ne grăbim să-i agățăm de România, ce mentalitate e asta?”, a mai spus selecționerul.