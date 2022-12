Motivele pentru care Edi Iordănescu are încredere mai mult ca niciodată în calificarea României la Euro 2024: ”Sunt mult mai optimist”

Edi Iordănescu a fost în Qatar, la Cupa Mondială, și , cap de serie în grupa ”tricolorilor” în preliminariile Euro 2024. Selecționerul spune că ceea ce a văzut i-a reconfirmat convingerile privind forța de joc a acestora. Dar afirmă că are încredere mai mult decât oricând că elevii săi se pot califica la turneul final din Germania.

Un alt spirit și o implicare mai bună a jucătorilor, sunt argumentele care-i cresc încrederea lui Edi Iordănescu

Edi Iordănescu și-a făcut temele, în Qatar, înaintea startului campaniei preliminariilor pentru Euro 2024. Și, pe baza concluziilor de-acolo, dar și a celor trase în perioada scursă la timona naționalei, spune că are o doză mai mare de optimism legată de .

”Pentru mine a fost un an plin, cu patru acțiuni și jumătate. Ne-am dorit rezultate mai bune, ele întârzie să apară de ceva timp. Sunt mult mai optimist decât momentul în care am fost instalat.

Eu, când am negociat contractul, obiectivul principal e calificarea la Euro. Am acceptat acel obiectiv intermediar. Ar fi fost corect după două acțiuni și 10 zile cu echipa națională să se termine contractul după atât de puțină activitate?

Apoi, dacă suntem corecți, eu eram în iunie doar la a doua acțiune. Procesul de antrenament a fost total dat peste cap. Am avut probleme medicale serioase, jucători cu Covid.

A fost o perioadă calendaristică fără precedent. Când mintea nu este pe drumul corect, problema este cum facem să ne ridicăm nivelul. Trebuie să se lupte meci de meci, să vină cu alt tonus, cu altă stare de spirit.

Lucrurile bune au început să se vadă. Văd un alt spirit, o altă preocupare la antrenamente. Am început să vedem în jocuri anumite lucruri pe care le pregătim. Mizăm foarte mult pe mentalitate și forța grupului”, a spus Edi Iordănescu, la Digi Sport Special.

”Totul pleacă de la gândire, de la spirit”

Care sunt lucrurile de care au nevoie ”tricolorii” pentru a-și atinge obiectivul? ”Când s-a terminat grupa, a fost o întâlnire cu toată echipa, cu staff-ul tehnic.

Am spus etapizat ce urmărim pe termen scurt, mediu și lung. Am primit continuitate și am acceptat-o cu încredere. Încercăm să valorificăm maxim ce putem. Eu am văzut Elveția pe viu, rămân la părerea că este o echipă cu o putere de joc foarte bună.

Înainte de toate, mărturisesc că lucrurile au legătură, totul pleacă de la gândire, de la spirit. Îmi dă încredere că echipa are o medie de vârstă scăzută și jucătorii noști au potențial.

Trebuie să urce nivelul, să nu mai avem 12 jucători din Serie B, ci să fie din Serie A. Am conștientizat lucrurile astea, ei sunt conștienți că s-au ratat calificări.

Am găsit o state de spirit de blazare, că asta este, că nu se poate mai mult. S-a creat un stare de spirit ca un cancer care rodea din interior. Să avem o altă determinare, o altă implicare. Toate lucrurile astea se pot îmbunătăți”, este opinia selecționerului.

”Elveția este la un alt nivel”

Evident, selecționerul a fost chestionat și legat de concluziile pe care le-a tras despre echipa Elveției. Și spune că la meciurile împotriva acesteia echipa noastră nu-și poate propune să joace ”la ciupeală”. Ci cu mentalitate de învingător.

”Elveția este la alt nivel, are constanță la turneele finale, este o echipă matură, definită, dar avem șansa noastră. Trebuie să plecăm cu altă gândire, cu altă mentalitate.

Dacă plecăm cu ideea să mergem la ciupeală, va fi foarte greu. Trebuie să avem alt grad de responsabilitate pentru a avea succes. (…)

Cred că nu trebuie să facem greșeala să cădem în capcana de a rămâne cu ultima impresie în ceea ce înseamnă evoluția Elveției din Qatar.

Am văzut-o în grupe, e o forță, o echipă organizată și disciplinată. Elveția a bătut Portugalia în jocul direct din Liga Națiunilor. Ce s-a întâmplat acum cred că a fost un accident. Nu e un clișeu.

Am făcut un studiu profund al presei din Elveția. Toată lumea crede că decizia de a schimba sistemul de joc a fost neinspirată. Așa mi s-a părut și mie.

Am văzut-o bramburită, parcă nu mai înțelegea spațiile. Au revenit la sistemul vechi după 0-2, dar a fost prea târziu. Mi s-au părut foarte nepregătiți pentru ce au încercat să facă. Elveția rămâne o forță și trebuie să fim pregătiți”, a declarat Edi Iordănescu la emisiunea .