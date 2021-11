Edi Iordănescu, viitorul selecționer? Reacția categorică a tehnicianului: „Renunț la licența de antrenor dacă cineva dovedește că mint”

Chiar dacă se află printre numele vehiculate pentru postul de selecționer al României, Edi Iordănescu afirmă răspicat că nu a existat nicio discuție în acest sens. Ba chiar se arată dispus să recurgă la un gest radical în cazul în care se va dovedi că lucrurile stau altfel.

„Renunț la licența de antrenor”, a răbufnit tehnicianul, ca reacție la declarațiile făcute de Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK. Acesta punea despărțirea de FCSB pe seama .

Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea imediat după victoria cu Liechtenstein, pe motiv că „tricolorii” au ratat ultima șansă de a ajunge la Campionatul Mondial de anul viitor. Este vorba despre locul care asigură participarea la barajul pentru calificare, ocupat în cele din urmă de Macedonia de Nord, la doar un punct diferență.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, reacție categorică cu privire la posibila sa numire pe banca naționalei

„Nu am în momentul de față nicio discuție cu nimeni, nu am o ofertă. Sub cuvânt de onoare spun că n-am vorbit cu nimeni de la Federație în sensul ăsta, care s-a speculat și domnia sa (n.r. Gigi Becali) a vrut să dea de înțeles.

Sunt pregătit să renunț la licența de antrenor dacă cineva dovedește că mint. Discuțiile și ofertele au fost pentru străinătate și le-am refuzat. Plec pentru că asta s-a dorit, nu pentru că eu am dorit.

ADVERTISEMENT

Ăsta e singurul lucru care m-a deranjat, cer să nu inducă lumea în eroare. Nu eu mi-am dorit despărțirea asta și n-are nicio legătură cu rezultatele”, a declarat Edi Iordănescu, luni dimineață, după ce și-a luat rămas bun de la roș-albaștri.

Porumboiu îl consideră pregătit pentru postul de selecționer

Adrian Porumboiu are, însă, numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului cu care a lucrat în 2012 și chiar îl consideră pregătit să conducă naționala la următoarele campanii de calificare. „Părerea mea este că acum Edi ar fi cea mai bună soluție pentru națională… naționala i se potrivește ca o mănușă. L-am avut la Vaslui și nu pot vorbi decât la superlativ despre el.

ADVERTISEMENT

Din toți antrenorii care au trecut prin curtea lui FC Vaslui, și au fost mulți, mulți de tot, Edi e peste toți. Ca tactică, ca informare permanentă, îmi făcea capul mare cu scheme cât dura zborul când plecam în deplasări „afară”.

Edi a făcut bine că a plecat de la FCSB, ar fi fost hărțuit în permanență de omul cu sacoșa de bani… pe ăsta nimeni nu poate să-l potolească… dacă nu poate Dumnezeu, de sus, cine să poată aici, jos, dintre noi, muritorii? Nimeni! E un caz pierdut… (râde)”, , în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Gică Popescu îi propune pe Hagi și Petrescu, dar susține că FRF nu-i va contacta

În schimb, Gică Popescu , dar nu ezită să afirme că Răzvan Burleanu nu îi va contacta niciodată. Asta pentru că membrii Generației de Aur nu sunt agreați de actuala conducere a Federației Române de Fotbal.

„Nu, e interzis. Colegilor mei din generația noastră le este interzis. Din câte știu, nu s-a întâmplat niciodată. Nici pe Gică, nici pe Dan, pe niciunul dintre ei. Eu, dacă vrei, unul dintre aceștia doi ar trebui să preia echipa daca pleacă Mirel.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă vor accepta, dar cel puțin ar trebui întrebați. Am o anumită relație cu amândoi și din câte știu nu au avut niciodată discuții legate de preluarea echipei naționale.

Părerea mea este că unul dintre cei doi ar fi capabil. Să-i întrebe și să vadă ce răspuns vor primi. Prima dată să se discute cu Gică sau Dan. Sunt convins că s-ar găsi formula. Dar nu cred că vreunul dintre cei doi va fi întrebat”, a declarat Gică Popescu la .