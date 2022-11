Edilul Mihai Chirica, adeptul unui stil alimentar sănătos. Ce mănâncă să fie în formă. Zahărul nu se află în meniul său

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, încearcă să se mențină în formă la cei 51 de ani. Pentru asta, edilul este adeptul unui stil alimentar echilibrat.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, stil de viață sănătos: ”În ultimii 20 de ani nu cred că am consumat mai mut de 1 kg de zahăr”

Mihai Chirica spune că evită carnea cât se poate, consumând-o în cantități reduse, iar zahărul nu se află deloc în meniul său. Totodată, edilul are zile când nu mănâncă absolut nimic și bea doar apă.

Primarul Iașiului obișnuiește să se hrănească mereu cu fructe și legume, iar dulciurile le evită.

”Cel mai des aliment pe care îl consum, de fapt, nu-l consum… Adică mănânc cât mai puțin și sunt zile în care nu mănânc absolut nimic, beau doar apă.

Secretul constă în multă apă, puțină mâncare. Maxim de două ori pe săptămână consum carne, nu contează de care, în rest mănânc multe fructe și legume, de orice fel”, a precizat Mihai Chirica pentru

Mihai Chirică: ”De peste 20 de ani am aceeași greutate”

Datorită alimentației sale echilibrate, Mihai Chirica a subliniat că de mai bine de două decenii are aceeași greutate și așa reușește să poarte haine vechi.

De altfel, Mihai Chirica a mai spus că nu are un preparat favorit, ideal este să nu conțină foarte multă carne și să fie slab în proteine.

Dincolo de asta, edilul nu se dă în lături de la a posti. Miercurea și vinerea sunt sfinte pentru el.

”Nu pot spune că prefer în mod special un preparat, ideal ar fi să nu aibă multă carne, să fie cât mai slab în proteine.

Nu am făcut excese niciodată, de peste 20 de ani am aceeași greutate, dovadă că încă îmi mai vin hainele vechi. De fiecare dată postesc, orice post, inclusiv miercurea și vinerea”, a mai detaliat Mihai Chirica.

Primarul Iașiului transmite că soția lui îi urmează exemplul. Și ea este la fel de echilibrată cu alimentația.

”Când merg undeva, am grijă să existe un echilibru, nu am pe cineva care să se ocupe de vreo dietă, singur îmi fac meniul. Soția are același stil de viață ca al meu”, a mai dezvăluit primarul Iașiului.

