EHF European League la handbal masculin, etapa 3. Acum se joacă CSM Constanța – Chrobry Glogow 0-0. Video

Marți, 14 noiembrie, se derulează etapa a 3-a din toate cele opt grupe ale celei de-a doua competiții europene intercluburi de handbal masculin, EHF European League, fosta EHF Cup, rebotezată. Pe parchet se vor afla și cele două echipe românești, CSM Constanța și Dinamo, care până acum au evoluat excelent, obținând ambele câte două victorii și fiind pe locul 1 în grupele lor.

Unde se joacă meciurile CSM Constanța – Chrobry Glogow și Fuchse Berlin – Dinamo

, lider în grupa H, după victorii spectaculoase la Tatabanya și acasă cu Sporting Lisabona, își poate consolida poziția de lider marți seară, de la ora 19:45, în Sala Sporturilor din Constanța, unde în față îi va sta ultima clasată, formația poloneză Chrobry Glogow, fără niciun punct și eșecuri la diferențe destul de clare. Sigur, Constanța este mare favorită, dar meciul trebuie tratat cu toată seriozitatea, pentru că orice relaxare poate costa scump. Ca de obicei, mai bine de jumătate din capacitatea Sălii Sporturilor din Constanța va fi plină.

, liderul grupei G, are cel mai greu examen din această grupă, urmând a evolua la Berlin, împotriva echipei din Bundesliga, Fuchse, cele două fiind, de altfel, marile favorite la a continua competiția, primele două locuri mergând mai departe. Jocul are loc în Max Schmeling Arena din Berlin, cu o capacitate normală de 8.900 locuri, dar care la meciurile de handbal se poate extinde până la 12.000. Numele a fost dat în 1996 după cel al celebrului pugilist german, care s-a bătut în anii 1930-32 cu la fel de celebrul american Joe Louis.

Cine transmite la TV partidele CSM Constanța – Chrobry Glogow și Fuchse Berlin – Dinamo

Ambele partide care au loc marți, 14 noiembrie, în etapa a 3-a a grupelor EHF European League la handbal masculin, CSM Constanța – Chrobry Glogow și Fuchse Berlin – Dinamo vor fi transmise în direct pe toate cele trei posturi TV, Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. Le veți mai putea viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Primul meci este cel din Sala Sporturilor din Constanța, de la ora 19:45, în care CSM este mare favorită în fața celei mai slabe formații din grupă și dacă la un firesc succes în acest meci se va adăuga apoi unul similar în Polonia deja vom putea spune, cu două runde înainte de final, că dobrogenii merg mai departe. Al doilea joc are loc la Berlin, de la ora 21:45, între cele mai bune două echipe din grupa G și acest test va arăta în bună măsură dacă Dinamo are forța de a ataca intrarea în Final Four și câștigarea trofeului.

Cine sunt Chrobry Glogow și Fuchse Berlin, adversarele lui CSM Constanța și Dinamo în etapa a 3-a din grupele EHF European League la handbal masculin

Echipa poloneză Chrobry Glogow nu are nici pe departe forța și performanțele celor două nume importante din această țară în Liga Campionilor, Viva Kielce și Wisla Plock. S-a înființat în 1961 și singurul lucru notabil este locul 2 în campionat, în 2006. Antrenor este ucraineanul Vitalyi Nat, iar singurii străini din lot sunt doi ucraineni și un rus.

Mult mai galonată este adversara lui Dinamo, echipa germană Fuchse Berlin. În primul rând că are o vârstă cu adevărat memorabilă, 132 de ani. ”Vulpile” au în palmares o Cupă a Germaniei, două succese în EHF Cup, actuala EHF European League, în 2015 și 2018, alte trei finale pierdute, plus două triumfuri în competiția intercontinentală IHF Super Globe în 2015 și 2016. Antrenor este Jaron Siewert, iar din lot fac parte 12 străini și 9 germani.

Cote la pariuri la jocurile CSM Constanța – Chrobry Glogow și Fuchse Berlin – Dinamo

Nici nu se poate vorbi de a paria pe victoria celor de la CSM Constanța în fața polonezilor decât poate la handicap, deoarece pentru o simplă victorie casele de pariuri acordă doar cota aproape inexistentă de 1,06, iar pentru oaspeți ajunge la un astronomic 12,00, la fel de astronomic fiind și egalul, cotă 9,00. Șansă dublă X2 atinge cota de 7,00. Handicapul pentru victoria lui CSM pleacă de la diferența de peste 5,5 goluri, cotă 1,55.

Evident, în meciul de la Berlin lucrurile sunt mult mai echilibrate. Din punctul de vedere al caselor de pariuri echipa care pornește cu prima șansă este cea lui Xavi Pascual, adică Dinamo, dar diferența este mică: 1,95 ”dulăii” și 2,30 ”vulpile”. Șansă dublă X2 are cotă de 1,55, șansă dublă 1X ajunge la 1,80. Trebuie multă atenție pentru Dinamo deoarece există deja un precedent între cele două echipe tot în EHF European League, pe atunci EHF Cup, cu rezultat favorabil echipei germane, 26-26 la București și 33-29 la Berlin.