Ei sunt angajaţii care vor lua bani în plus la următorul salariu. Ce sume vor încasa acești bugetari

Profesorii sunt acei bugetari despre care vorbim, care ar urma să primească diferențele pentru dirigenție din perioada 2018-2021. Ar părea o veste bună, însă suma, care este una infimă – 122 lei brut – le va fi virată în tranșe.

O categorie de bugetari vor lua bani în plus la următorul salariu

Profesorii se simt jigniți de situație, iar nemulțumirile din rândul celor care lucrează din învățământ cresc în fiecare an. Mulți dintre acești bugetari aleg să plece din învățământ din cauza instabilității și a .

”Am decis să plec din învățământ acum câțiva ani și încă nu regret decizia făcută. Într-adevăr, era destul de lejer programul la școală, cu multe zile libere, însă salariul și faptul că an de an trebuia să îți cauți de muncă era teribil.

Am aflat acum că trebuie să primesc ceva bani pentru anii trecuți că am fost diriginte. 122 de lei brut, vă dați seama, eu când am auzit am izbucnit în râs. Nici măcar nu-i primim pe toți odată. Este incredibil ce se întâmplă în țara asta”, povestește un fost profesor, citat de .

Cadrele didactice sunt îngrijorate și de măsurile fiscale pe care intenționează să le ia guvernul pentru reducerea cheltuielilor bugetare pentru ca România să se încadreze în ținta de deficit bugetar.

Măsuri fiscal pentru reducerea cheltuielilor

Premierul a anunţat că guvernul va lua măsuri fiscale pentru a ”chibzui mai bine cheltuielile”, astfel încât România să se încadreze în ţinta de deficit. ”Este o problemă a noastră, a Guvernului, pe care o rezolvăm. Am vrut ca măsură de siguranţă să facem în aşa fel încât prin aceste măsuri fiscale pe care le vom aproba, cel mai probabil, săptămâna viitoare, să ne asigurăm că nu ieşim din ţinta de deficit.

Aş vrea să înţeleagă toată lumea că aici nu vorbim de măsuri de austeritate. Pentru că am văzut în ultimii ani că economia nu se dezvoltă şi nu funcţionează în parametri normali pe măsuri de austeritate, în schimb, pe măsuri de cumpătare, cred că se poate discuta, în aşa fel încât gestionarea banilor publici să se facă într-un mod cât mai eficient”, a explicat .

Premierul a ținut să sublinieze că nu va fi vorba de afectarea anvelopei salariale. ”Aceste măsuri nu vor viza în niciun fel afectarea anvelopei salariale, investiţiile şi nu vor fi introduse taxe şi impozite noi”, a subliniat șeful guvernului.

Potrivit primului-ministru, este o decizie luată la nivelul coaliţiei şi pe care a anunţat-o şi preşedintele României. ”Nu trebuie să fie nimeni speriat, tot ceea ce decidem anunţăm cât se poate de onest şi transparent. Nu vizăm niciun fel de măsuri care să afecteze puterea de cumpărare a cetăţenilor”, a mai menţionat Ciucă.