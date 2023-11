Ei sunt concurenții care au părăsit America Express: ”Cu un ochi am râs și cu altul am plâns”

Ei sunt concurenții care . „Cu un ochi am râs și cu altul am plâns”, susține unul dintre aceștia după ce Soarele din cufăr se dovedește a fi de culoare roșie. Cei doi au reușit să supraviețuiască doar primei etape din concurs.

Ei sunt participanții eliminați din America Express. Declarațiile făcute de prima echipă care nu mai continuă pe Drumul Soarelui

Ei sunt eliminați din America Express înainte de a doua etapă a competiției de la Antena 1. Declarațiile făcute de prima echipă care nu mai continuă pe Drumul Soarelui cu misiunile din Ecuador, ci pleacă acasă.

ADVERTISEMENT

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt cei care au avut neșansa de a ajunge pe ultimul loc la Irina Fodor. Din păcate, norocul nu a fost de partea lor nici când au deschis cufărul pentru că Soarele a fost roșu.

„Eu cu un ochi am râs și cu altul am plâns. Cea mai frumoasă parte a fost că am putut să ajutăm oameni prin misiunile pe care le-am făcut”, a spus fiica lui Pavel Stratan când a aflat decizia, notează .

ADVERTISEMENT

„M-am și bucurat, dar mi-a părut rău. Plânsesem destul de dimineață. Mi-ar fi plăcut să mai stăm, însă e greu să ne recuperăm moralul și forțele. Dumnezeu atâta a vrut să stăm în competiția asta.

Eu am simțit ca fiind un semn mare”, a completat soțul cântăreței, mai arată sursa menționată anterior. America Express s-a încheiat, așadar, pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda, însă continuă pentru celelalte 8 echipe.

ADVERTISEMENT

„A fost cel mai dur test! Le-am trecut pe toate împreună, până și ăsta cu atacul, chiar dacă a fost urât, dar am avut și experiențe faine. Vă mulțumim vouă pentru tot, că ne-ați oferit ocazia asta”, au mai spus cei doi.

America Express, călătorie prin Ecuador

America Express nu se oprește aici pentru concurenții care au rămas în joc și care luptă pentru a ajunge la final. Toți își doresc să pună mâna pe trofeul emisiunii și pe suma de 30.000 de euro, dar până atunci mai au de făcut multe misiuni.

ADVERTISEMENT

Începând de duminică, 12 noiembrie 2023, cele 8 echipe de la Antena 1 vor putea fi urmărite prin Ecuador. Călătoria lor nu va fi una deloc ușoară și aventurile vor fi la ordinea zilei pentru toți participanții.