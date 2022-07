Ei sunt parlamentarii care au case în SUA și America Centrală. Lista ”stranierilor” din Camera Deputaților cu afaceri, conturi și proprietăți în afara țării

Aleșii din Camera Deputaților se laudă cu investiții importante în străinătate. FANATIK a consultat declarațiile de avere ale aleșilor și a alcătuit lista deputaților care dețin active în alte țări decât România.

Dan Cristian Popescu are 3 apartamente în Florida. Radu Cristescu, o casă de vacanță în America Centrală

Sebastian Burduja, deputat PNL, deține , pe care a achiziționat-o în anul 2013. Imobilul se află în localitatea McLean (Virginia) are 175 mp, iar Burduja este co-proprietar alături de soția lui, Emmaline Holland-Gayk, angajată la Banca Mondială. În prezent, vila din SUA este închiriată pentru 60.000 de dolari pe an.

PSD-istul Dan Cristian Popescu are trei apartamente în Statele Unite, toate în Florida. Pe primul l-a achiziționat în anul 2008 și are 170 mp, pe al doilea (100 mp) l-a obținut în 2019, iar pe cel de-al treilea, de 150 mp, în 2020. Popescu mai deține 8 apartamente în București și are împrumuturi acordate către ”diverse cunoștințe” de peste 6 milioane de euro.

Radu Cristescu, deputat PSD, are o casă de vacanță în America Centrală, pe care a achiziționat-o în 2018. Imobilul are 60 mp, iar presa a scris că acesta s-ar afla în Cuba. Cristescu nu a vrut să dea mai multe detalii despre respectivul imobil, mai ales că nu are alte bunuri, iar la data începerii mandatului a declarat venituri anuale de 1.462 de lei pentru anul 2019.

Un deputat PNL are zeci de mii de metri pătrați de teren în Italia

Valentin Ilie Făgărășian, din grupul parlamentar PNL, are în proprietate 5 apartamente, din care unul se află în Italia, în localitatea Monterotondo. Imobilul are 68 mp și a fost cumpărat în anul 2002. Făgărășian are și 3 terenuri în Italia: unul agricol de 19.550 mp, în localitatea Moricone; altul extravilan, de 2030 mp în Tarquinia Viterbo, pe care-l deține în coproprietate cu un cetățean italian; iar al treilea, intravilan, în Passo Corese (1% din 10.554 mp).

Anamaria Gavrilă, deputat independent care , a vândut, anul trecut, un apartament din Munchen, Germania. Imobilul are 55 mp și a fost înstrăinat pentru suma 664.000 euro. Anamaria Gavrilă are 39 de ani și a lucrat în Germania și Anglia, în domeniile imobiliar și bancar.

Iulian Bulai de la USR deține, împreună cu soția lui, un apartamentde 96 mp în Oslo, Norvegia. Cei doi au cumpărat apartamentul în anul 2015. În prezent, imobilul este închiriat pentru 336.000 NOK (aproximativ 33.000 euro). Eva Marie Bulai, soția deputatului, locuiește în continuare în Norvegia și lucrează ca jurnalist la o publicație din Oslo.

Silviu Vexler (Federația Comunităților Evreiești) are o casă și 6 terenuri în Serbia

Silviu Vexler de la Federația Comunităților Evreiești din România a primit mai multe moșteniri în Serbia, acolo unde deține o casă de 222 mp la Ecka, precum și 6 terenuri (intravilane și agricole) în aceeași localitate. În total, deputatul deține aproximativ 15.000 mp de teren, în Serbia.

Oana Silvia Toiu, reprezentant al USR Plus în Camera Deputaților, nu are proprietăți în România, în schimb deține 50% dintr-un apartament de 30 mp în Atena, Grecia. Toiu are 37 de ani, este absolventă de jurnalism, iar în 2014 a obținut o bursă de studii în Statele Unite ale Americii.

Deputații de la UDMR preferă Ungaria, cei de la AUR, Republica Moldova

Deputații UDMR au ales, deloc întâmplător, Ungaria. Rozalia-Ibolya Biro a primit moștenire, în 2019, o casă de 530 mp, în localitatea Berettyouijfalu, iar Kolcsar Anquetil-Karoly a achiziționat, în 2014, un apartament în Budapesta. De asemenea, Kulcsar-Terza Josef-Gyorgy are, tot la Budapesta, un apartament de 66 mp. El a achiziționat imobilul în anul 2020.

Boris Volosatîi, director al liceului teoretic ”Gheorghe Asachi” din Chișinău, a primit moștenire, în 2013, o vilă de 108 mp în Pucrari, Republica Moldova. El mai are 6 terenuri agricole de aproape 3 hectare, în localitatea Plop Stiubei. Volosatîi reprezintă AUR în Parlamentul României.

Tot de la AUR vine și Lilian Scripnic, un medic stomatolog din Galați, născut în Republica Moldova. El a primit moștenire o casă de 180 mp în Durlești. Pe de altă parte, Ciprian Ciubuc de la AUR Brăila deține 6.000 mp de teren agricol în Ustia, Moldova, pe care l-a primit moștenire în 2015.

USR-iștii investesc sute de mii de euro în acțiuni Google, Tesla sau Netflix

Deputații mai tineri încearcă să dea lovitura cu acțiuni la marile companii din lume. Monica Elena Berescu (35 ani, USR PLUS) a investit peste 100.000 de euro la Google (Alphabet), Coca Cola, Microsoft, Tesla, Walt Disney, Marriot sau Royal Carribean, pe lângă acțiunile pe care le deține la companii românești precum: Digi, Electrica, Med Life, etc.

Silviu Dehelean (43 de ani, USR) a băgat câteva mii de euro la Netflix, Google, Apple, Amazon sau Moderna, Cătălin Drulă (41 ani, USR) – 7600 dolari la Boeing și 250.000 de dolari la Zipline International Inc, iar Filip Hăvârneanu (28 de ani, USR) – la Booking, Uber, McDonalds sau Alibaba.

Lista continuă cu Radu Panait (37 de ani, USR), care are sume uriașe investite la Microsoft (aproximativ 182.000 dolari), Booking (69.000 dolari) sau Walt Disney (24.000 dolari), și cu Radu Iulian Molnar (40 de ani, USR), având investiții ceva mai modeste la: Tesla, Google, Volkswagen sau NVIDIA Corporation.

Categoria aleșilor care își țin conturile la bănci din străinătate

Din categoria deputaților români care își țin banii în conturi sau fonduri de investiții din străinătate se numără: Apjok Norbert (UDMR) – 1860 euro la Blackrock Inc, Sorin Dan Moldovan (PNL) – 514 dolari la JP Morgan Chase Bank, Pavel Popescu (PNL) – aproximativ 150.000 NOK (15.000 euro) la două bănci norvegiene, Sorin Titus Muncaciu (AUR) – 280.000 dolari în bănci din SUA, Cosette Chichirău – 270.000 dolari la Fidelity Borkerage Services LLC și 25.000 dolari la Bank of America, Radu Tudor Ciornei (USR) – 12.500 dolari la University of Kentucky FCU și Cristian Ichim – 24.000 GBP la Loyds UK.

Hajdu Gabor, de la UDMR, a investit direct în achiziția de acțiuni la companii din Ungaria. El a băgat 4,8 milioane HUF (120.000 de euro) în business-uri din țara vecină dar apare și cu o datorie de 156.000 de euro la una dintre ele.

Există și alți deputați care au datorii la instituții bancare din străinătate. Este cazul lui Ciprian Titi Stoica de la AUR, care trebuie să achite un împrumut de 11.200 de lire sterline către Stepchange UK, până în 2032. De asemenea, Simina Georgiana Tulbure de la USR a făcut un împrumut pentru a-și putea continua studiile în Marea Britanie, din care mai are de plătit 6.555 lire sterline, până în 2031.

Ei sunt deputații care vor să se îmbogățească din criptomonede

În fine, Andi Lucian Cristea de la PSD a trecut în declarația de avere investiții în tokens (criptomonedă fără propria tehnologie blockchain). Investiția acestuia se ridică la aproape 100.000 de euro.

Marius Andrei Miftode de la USR a băgat 1.000 de euro în Bitcoin și 3.300 de euro în Elrond, în afară de acțiunile pe care le deține la o companie de software din Franța. Și PSD-istul Bogdan Gruia Ivan speră să dea lovitura în zona crypto, acolo unde a declarat active de aprope 20.000 de dolari.