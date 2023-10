El e bărbatul de 70 de ani care s-a căsătorit cu o tânără de 28 de ani. Sunt cei mai fericiți din lume și sunt de nedespărțit.

El este bărbatul de 70 de ani care s-a căsătorit cu o tânără de 28 de ani. Diferența de vârstă nu a contat. Cei doi se declară extrem de fericiți și sunt de nedespărțit. Cum s-au cunoscut aceștia?

David Epstein este bărbatul de 70 de ani care și-a găsit marea dragoste într-un moment neașteptat. Originar din California, acesta mers într-o vacanță în Filipine, potrivit . Ce a urmat apoi, e precum o poveste.

Se pare că bărbatul de 70 de ani a folosit o aplicație de întâlniri. I-a văzut profilul actualei sale soții și pur și simplu s-a îndrăgostit. Ce a urmat apoi a fost cu adevărat interesant. 11 luni mai târziu, tânăra a fost cerută în căsătorie, iar acum cei doi trăiesc în Canada.

„Ne-am cunoscut când eram în Filipine, am folosit o aplicație de întâlniri. Într-o zi, i-am văzut profilul și practic am sărit din scaun. Am fost atât de impresionat de ceea ce am văzut”, a mai spus bărbatul.

este de 42 de ani, dar parcă nici nu se vede. Ambii parteneri și-au făcut și cont de Tiktok și sunt urmăriți de peste 50.000 de oameni.

Have a blessed Sunday everyone

”Sunt binecuvântată”

Postează constant diferite clipuri video, iar în unele apar și ipostaze mai tandre, în altele mai amuzante. Iar Jackie este extrem de fericită de frumoasa poveste de dragoste pe care a ajuns să o trăiască cu bărbatul de 70 de ani.

”Sunt binecuvântată”, spune aceasta într-un clip video. Totodată, . Se simte respectată, iubită, iar asta este suficient pentru ea.

„Nu voi regreta că m-am căsătorit cu Dave pentru că este un bărbat bun. Mă iubește, mă respectă, este cel mai bun”, a spus Jackie, tânăra în vârstă de 28 de ani.

Deși unele persoane nu cred că lucrurile sunt reale și spun că la mijloc e vorba doar de interes, cuplul nu bagă în seamă comentariile răutăcioase și continuă să își trăiască la maxim povestea de dragoste.

Jackie spune că nu se lasă afectată de ce i se spune. Tânăra recunoaște că nu a fost interesată nici de obținerea vizei și nici de banii lui. Din contră, a atras-o stilul de viață al bărbatului, dar și faptul că acesta este extrem de activ.