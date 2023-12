El este românul care a lucrat la yachturile lui Bezos și Gates. Cu banii pe care i-a strâns și-a făcut o fermă de curcani în țară

Cine este românul care a lucrat la yachturile lui Bezos și Gates, iar din banii strânși și-a deschis propria fermă de curcani. În prezent, el și soția lui au un mare succes cu afacerea lor.

Adrian Vasilincu a lucrat ca sudor și a plecat din România de la o vârstă fragedă. A ajuns în Olanda, unde a stat timp de 6 ani. A muncit pe șantierele din străinătate și a avut ocazia să facă lucrări pe ambarcațiunile de lux ale unora dintre cei mai bogați oameni din lume.

Românul din Botoșani este specializat pe partea de scurgeri, țevi, aici fiind inclusă și infrastructura de piscine. A muncit pe yachturile lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, dar și pe cel al lui Bill Gates, co-fondator Microsoft.

În prezent, Adrian Vasilincu de curcani în localitatea Darabani din județul Botoșani. A reușit să strângă bani în timp ce lucra în Olanda, după care a investit în propria afacere, împreună cu soția.

În doar un an, ferma “Curcanul sănătos” a avut un efectiv de păsări în creștere, dar a adunat și câțiva clienți fideli. Păsările sunt crescute natural, doar cu cereale, fără antibiotice.

“N-am retras în 2021 din Olanda și în 2022 am început prima serie de curcani. Am vândut, a mers totul bine și am zis să mai încercăm și să ne extindem.

Prima tranșă de puiet am cumpărat-o de la un magazin de aici din oraș, am crescut-o, a fost totul bine, următoarea serie am cumpărat-o de la un prieten, de la o cunoștință din zona Iași. Curcanul, față de celelalte păsări, este un greoi, are nevoie de hrană bună ca să crească.

Spre exemplu, noi de la faza de o zi și până la vârsta de șase luni, când ajunge la maturitate, noi îi dăm șase tipuri de mâncare în funcție de evoluția lui, de greutatea lui. El fiind greu are nevoie de proteină de calciu ca să crească, să se dezvolte frumos”, a explicat Adrian Vasilincu.

Curcanii, crescuți 100% natural

Bărbatul a fost inspirat de niște prieteni . Aceștia creșteau, la rândul lor, curcani, și i-au oferit sfaturi. Atunci când sunt pui, curcanii au nevoie de o cură cu vitamine, aceasta fiind etapa grea a creșterii lor. După aceea, lucrurile devin mai ușoare.

“Cu ce cresc în vârstă, de la vârsta de 12-13 săptămâni începem să le dăm grăunțe nemăcinate ca să mănânce, să aleagă. Noi le dăm și mâncare făcută, dar le dăm și grăunțe, în funcție de ce vor ei.

În sezonul de toamnă le-am dat și fructe, le-am dat mere, pere, mănâncă de toate. Încercăm să-i creștem cât mai natural și cât mai mai sănătos, fără chimicale, adaosuri, fără nimic”, a mai spus Adrian Vasilincu la , la TVR1, notează .

Bărbatul are între 300 și 400 de curcani, iar genetica păsărilor este foarte bună. Curcanii și curcile au o imunitate ridicată și sunt ținuți afară aproape toată ziua, atunci când vremea este bună. Totodată, un alt aspect important este curățenia.

Păsările sunt destul de mari și sunt crescute natural, ajungând chiar și la 27 de kilograme. Curcanii sunt foarte curioși, după cum a mai spus crescătorul în cadrul emisiunii.

“Față de de găini sau celelalte păsări, curcani sunt foarte curioși. Spre exemplu dacă mă duc între ei și stau, ei vin și mă mă ciupesc de mână de orice, sunt curioși.

Totodată sunt așa mai prostuți: dacă eu merg pe undeva, nu contează ce e în față, ei merg drept, nu se uită, nu ocolesc, nu nimic, cam așa e la ei”, a adăugat el.

Care e secretul pentru carnea de curcan

Ferma de curcani are clienți fideli, mai ales din zona Botoșaniului. Cererile sunt mari mai ales înainte de sărbători. În astfel de perioade, crescătorul de curcani și soția sa lucrează încă din zorii zilei și până seara târziu.

În cadrul aceleiași emisiuni, bărbatul a dezvăluit cum este bine să fie consumată carnea de curcan. De asemenea, cea de curcă nu are atât de multe oase.

“Mulți spun că este mai bună carnea de curcan, dar când oferi la la vânzare canea de curcă nu prea are așa multe oase ca și o carne de curcan.

Adevărat, curcanul este mai mare, are pieptul mai mare, pulpile mai mari, dar are și oase mai multe, pe măsură ce crește mai mult cresc și oasele care oasele la final se aruncă sau se pun la ciorbă”, a explicat acesta.