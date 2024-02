Electrica Furnizare, anunț important pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu facturile

Concret, Electrica Furnizare anunțase încă de la începutul lunii ianuarie că platforma online unde pot fi plătite facturile va fi indisponibilă până pe 31 ianuarie 2024. Problema e că în această perioadă multe facturi au întârziat, iar oamenii nu au mai putut să-și achite facturile în modul obișnuit.

Electrica Furnizare, anunț important pentru toți clienții

Așadar, toată lumea aștepta data de 1 februarie ca lucrurile să revină la normal, însă au avut o surpriză neplăcută. Asta, pentru că site-ul este în continuare indisponibil și, cel mai probabil va fi până pe 15 februarie sau mai mult. Cel puțin asta reiese din mesajul publicat de Electrica.

”Perioada de optimizări complexe ale sistemelor noastre informatice se prelungeşte până la data de 15.02.2024, este, în continuare, indisponibilă.

De asemenea, factura ta de energie electrică şi/sau gaze naturale va fi emisă şi va ajunge la tine la o altă dată decât cea obişnuită, respectiv începând cu a doua parte a lunii februarie, iar termenul de plată se va raporta la momentul emiterii facturii.

Mai mai multe detalii sunt disponibile pe electricafurnizare.ro”, este mesajul publicat pe site-ul myelectrica.ro, locul unde utilizatorii își vizualizau facturile și, implicit, le puteau plăti. Această situație nu ar fi o premieră absolută pentru cei de la Electrica, dacă e să ne raportăm la incidentul din toamna anului 2022.

Atunci, Regiunea Sud Muntenia a amendat Electrifa Furnizare cu 20.000 de lei pentru neemitarea facturilor către clienți. Amenzile au fost aplicate după ce comisarii de la Protecția Consumatorului au primit foarte multe sesizări de la consumatori.

Probleme cu emiterea facturilor la Hidroelectrica și la Electrica

Oamenii se temeau și în acel moment că Electrica va întârzia emiterea facturilor mai multe luni, după care se vor trezi că trebuie să plătească sume enorme, pe care nu le pot achita. Cei de la Electrica au dat atunci vina pe desele schimbări legislative care au dat peste cap sistemul. Pentru a-i liniști pe oameni, reprezentanții Electrica i-au anunțat pe aceștia că orice factură emisă cu întârziere va avea o perioadă de grație suplimentară pentru plată.

La fel ca și cei de la Electrica, ”rivalii” de la Hidroelectrica au avut probleme în ultimii ani cu emiterea facturilor. De altfel, această problemă pare să existe și acum, astfel că sunt oameni care nu au primit facturile din decembrie. Conform Hotnews.ro, compania a estimat deja că va plăti în acest an amenzi de 10 milioane de lei, față de 3,9 milioane anul trecut, pentru că nu a emis la timp facturile destinate clienților.

Cei de la Hidroelectrica ”dau vina” pe numărul mare de clienți. Un adevărat paradox, asumat de companie. ”Este o bugetare prudențială, nu are în vedere un eveniment specific ci doar numărul de clienți de portofoliu. Anul trecut am plătit 3,9 milioane de lei. Nu ne așteptam să plătim mai mult, dar am bugetat eventuale evenimente neprevăzute. Suntem siguri ca vor fi evoluții semnificative pe partea de digitalizare care să reducă sau să elimine sincopele în facturare”, au declarat reprezentanții Hidroelectrica pentru sursa citată.