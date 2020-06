Elena Cârstea, despre greutățile cu care se confruntă în America: ”Nu produc bani acum”

Celebra solistă Elena Cârstea este stabilită de aproximativ 14 ani în Statele Unite ale Americii, însă în ultima perioadă se confruntă cu tot felul de greutăți și probleme. Artista a povestit pe o rețea de socializare despre viața grea pe care o duce peste Ocean, precizând că nu mai are nicio sursă de venit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din cauza pandemiei solista care este agent imobiliar în Florida reușește cu greu să se descurce cu partea financiară pentru că nu a mai vândut nicio casă. Elena Cârstea a mărturisit că s-a acomodat greu în America acolo unde și-a adus și mama bolnavă.

„Nu produc bani acum, produc doar panică!”, a povestit în mediul online cântăreața în vârstă de 58 de ani, relatează click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața Elena Cârstea, mărturisire șocantă despre viața grea din SUA

„Mămica se uită toată ziua la televizor, sărăcuța, e bolnăvioară, nu știu cât o mai poate duce, uită să și mănânce. Mama, o femeie care cândva a dărâmat munții, nu mai poate face doi pași”, a spus Elena Cârstea despre mama sa bolnavă.

De asemenea, renumita artistă a mărturisit că perioada aceasta se confruntă cu greutăți legat de bani. În plus, Elena Cârstea nu mai primește venituri nici din drepturile de autor, precizând că nu câștigă deloc bani.

ADVERTISEMENT

„Am avut trei clienți pentru o casă. Foarte greu m-am acomodat în America. Din păcate, drepturile mele de autor au dispărut.

Vocea mea costă, dar și personalitatea mea, așa că cine vrea să-i cânt, să știe”, a mai declarat îndrăgita artistă, potrivit sursei citate mai devreme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artista simte lipsa celor două fiice pe care le-a înfiat de mici

Elena Cârstea a înfiat în urmă cu mulți ani două fete, Sandra (23 de ani) și Adriana (19 ani) care lucrează în Armata din Statele Unite ale Americii, solista precizând că ar mai vrea să adopte, însă este prea bătrână.

„Sunt prea bătrână ca să mai adopt și să mai cresc alți copii, am două fete, le iubesc de nu mai pot. Am făcut atâtea lucruri, dar faptul că am putut pune acești doi copii pe picioare, e o mare satisfacție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sanda vine acasă pe 4 iulie, e cam băiețoasă, vrea să rămână în Armată, să iasă la pensie la 37 de ani. La cât e de frumoasă și de deșteaptă putea fi fotomodel, dar ea a vrut să fie mecanic.

Iar Adriana, fata cea mică, nu m-a sunat de câteva zile, e în Coreea, de-abia aștept să termine stagiul și să vină acasă. Nu mă bag în viețile lor”, a mai spus vedeta.