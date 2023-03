Elena Cârstea, dezvăluiri neașteptate după ce a suferit un accident vascular cerebral. ”Dacă eram în România, muream”

Elena Cârstea a trăit momente de coșmar. Vedeta a fost la un pas distanță de moarte după ce a suferit un accident vascular cerebral. A stat săptămâni întregi în spital, în stare gravă, iar mulți nu au știut dacă aceasta își va mai reveni sau nu după acest episod.

Cum se simte Elena Cârstea după accidentul vascular cerebral

După întreaga experiență însă, artista începe să se recupereze treptat. De asemenea, ea crede că dacă ar fi fost tratată în altă parte, cel mai probabil nu ar mai fi fost în viață.

Într-un interviu acordat pentru cancan.ro, Elena Cârstea a vorbit despre starea ei de sănătate, dar și despre schimbările din viața sa. Artista ia un tratament, se simte bine, nu stă în pat și face multă mișcare. Pe de altă parte, aceasta obosește destul de repede.

Elena Cârstea nu mai poate să fumeze, are un meniu destul de simplu, iar pentru a se deplasa folosește un baston. ”Mă simt foarte bine, având în vedere prin ce am trecut. Fac tratament, iau tot felul de medicamente, zilnic, până îmi voi reveni complet.

La pat nu am stat deloc. Din contră, e recomandat să fac multă mișcare, doar că obosesc foarte repede. Ieri am făcut testul de mers, ca să măsoare nivelul de oxigen, cât respir, în timp ce fac efort. (…) Chiar a fost grav, nu mai puteam respira”, a mărturisit Elena Cârstea, pentru .

Vedeta vrea să ajungă în România anul acesta

Artista recunoaște însă că a fost îngrijită cât se poate de bine. De asemenea, ea spune că dacă se afla în România la momentul în care a suferit acel AVC, cel mai probabil ar fi murit. ”Am fost foarte bine îngrijită aici, dacă eram în România, acum nu mai existam.”, a completat ea.

Trebuie menționat că în toate aceste momente, vedeta îl are aproape pe soțul ei. De asemenea, aceasta mai are două fete adoptate în vârstă de 25 și 21 de ani. Este mulțumită de viața ei și de asemenea nu are niciun regret. Deși a renunțat la cariera ei muzicală din România după ce s-a mutat în Statele Unite, aceasta a găsit un domeniu mai interesant.

. Pe de altă parte, în perioada tratamentului a fost nevoită să ia o pauză, de câteva luni, până se recuperează. Când va fi bine însă, artista vrea să revină în forță la muncă.

În același timp, Elena Cârstea este dispusă să urmeze toate sfaturile medicilor. Momentan este într-o pauză pentru că se deplasează destul de greu, însă are în plan să revină la vechile activități. Mai mult de atât, artista își dorește să revină la toamnă în România. Până atunci însă, ea speră să poată să obțină acordul medicilor pentru o astfel de călătorie.