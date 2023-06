Elena Chiriac, interogată de tatăl ei: ”Ce îți face iubitul?”. Răspunsul vedetei de la Survivor e fabulos! Ce spune despre Antonia

Elena Chiriac a fost invitata tatălui ei la . Romeo nu și-a cruțat fiica la interogatoriu, iar Elena Chiriac a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre viața din spatele show-urilor tv, Antonia, dar și Cucu, bărbatul care s-a lăudat, la un moment dat, că ar fi fost într-o relație cu ea.

Ce spune Elena Chiriac despre iubit?

”Dar iubitul tău ce face, Elena?”, a întrebat-o Romeo Chiriac. ”Hai mă, tata”, replică ea, râzând vizibil încurcată. Tatăl ei însă a dres-o: ”Iubitul tău, Cucu”. ”Înțeleg că NASA vrea să trimită acum, pe Lună, femei, și deja au fost altele în spațiu. Mă întreb dacă Cucu, acum că e o oportunitate, poate zice că e în vreo relație cu ele”, a ”înțepat” Romeo Chiriac.

Elena a intrat imediat în joc. ”Ar putea. Cucu, dacă ne auzi, te poți inspira de aici. Glumesc, a trecut mai bine de un an, să fie sănătos. Îngropăm povestea cu tot cu minciuna lui care o să rămână în presă. Să fie sănătos și el cu minciunile lui, a trecut”, a spus Elena Chiriac.

Pornind de la discuția, amuzantă, pe tema iubirilor ei, cum face față haterilor sau știrilor false care o privesc. ”Nu e un secret. Toată lumea zice să nu mai citesc comentariile, că nu ar trebui să mă intereseze. Dar nu e atât de simplu, nu e deloc simplu. (…)

Trăiesc cu ele, cu comentariile negative, nu le-am uitat. Mai îmi dau și anxietate, sunt momente în care în vine să mă culc și să nu mă mai trezesc. Mă tot gândesc dacă lumea va fi vreodată mulțumită de mine. Iar răspunsul este că întotdeauna vor avea ceva de spus, negativ, despre mine.

Oamenii m-au judecat greșit în anumite situații. Iar eu vreau să arăt că sunt și un om bun. Poate nu sunt doar un om bun, poate am și părți negative, dar, hei, am și părți pozitive pe care puteți să le vedeți, dacă vreți. Dar, ce să vezi, oamenii nu vor. (…) Dar o să trec peste”, a mai explicat ea.

Elena Chiriac, impresionantă de Antonia

În podcast, , atunci când, practic, și-a făcut praf punmul în timpul unei lupte regizate cu Antonia. ”Ce s-a întâmplat când ai vrut să îi rupi capul Antoniei și ți-au rupt mâna?”, a întrebat-o Romeo pe Elena.

”Apropo de Antonia, pentru că am văzut articole în care se spunea că eu și cu ea ne-am bătut într-un club… E adevărat, a fost cu sânge, eu am fost accidentată, dar nu ne-am bătut. Am jucat într-un film, unde aveam o coregrafie de bătaie, în care eu nu am calculat destul de bine distanța față de dulap.

Pumnul meu a sfârșit în dulap… E o ironie. Eu, marea luptătoare și m-a bătut dulapul. Am fost singurul om din toată producția care s-a accidentat, chiar dacă eu eram cea cu experiență de luptă.

Iar Antonia, draga de ea, s-a speriat atât de tare… Oricum, vezi în ea, odată ce o cunoști latura asta a ei de mamă. A avut o reacție ca și cum aș fi fost copilul ei. S-a speriat mai tare decât mine. Și ea este și mai sensibilă, poate mai vulnerabilă, iar eu, care poate sunt mai obișnuită, nu am simțit nimic ca durere. Până să mă uit, nu am avut nicio reacție. Dar când am văzut ce e, am început să plâng. Iar Antonia era lângă mine”, a povestit Elena Chiriac.

Elena Chiriac, amuzată de limbajul din filmul în care a jucat alături de Antonia

Elena Chiriac a dezvăluit și cum s-a descurcat în filmul Haita de acțiune, acolo unde personajul ei avea un limbaj deosebit de ”colorat”. ”În apărarea mea, eu nu înjur prea mult. O fac în două situații. Singură sau cu prietena mea cea mai bună. Atunci suntem porcoase, eu mai ales. (…)

Chiar dacă nu am nicio legătură cu scenariul, mie mi-a plăcut esența filmului, în care, într-adevăr, s-a înjurat destul de mult. Dar nu a fost inimaginabil, cum spui tu. Acum, eu știu că românii mai au tendința să înjure un pic mai mult, mai ales în anumite medii, dar, din câte știu eu, oamenii se bucură de genul ăsta de umor. Recunosc, pe mine m-au distrat inclusiv unele înjurături”, a mai spus Elena Chiriac.