Elena Chiriac, luată în colimator după eliminarea Laurei Giurcanu de la Survivor: “Fata asta e făcută din ură?”

Laura Giurcanu a fost eliminată de la Survivor România în ediția de marți seară, iar Elena Chiriac a fost luată în colimator de telespectatori. Internauții au lăsat mesaje acide la adresa sportivei pe rețelele de socializare.

Fanii Survivor România au lăsat sute de mesaje în care o critică pe pentru comportamentul ei. Mulți sunt de părere că sportiva face comentarii răutăcioase la adresa colegilor ei și că nu are calități de lider.

Și CRBL este acuzat de răutate, iar fanii speră ca el și Elena Chiriac să fie următorii concurenți care părăsesc tribul Faimoșilor.

„Inteligența Elenei nu s-a văzut deloc. Răutate, chiar ură din plin. Ferească Dumnezeu sa ai în preajmă așa oameni.”

„Papagalul de CRBL nici nu a avut curajul sa vina în consiliu. I-au tremurat izmenele Ar trebui să o ia de mânuță pe îngâmfata aia mică de Elena și să plece amândoi ca sunt de aceeași speță.”

„Vaiiii a rămas elena fără prietena ei ? Dar răutatea o sa fie cu ea la orice pas…fata asta e făcută din ură?”; „Elena, falsă, mincinoasă și obraznică ea și grupul ei au tras echipa in jos!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți pe Survivor România.

Tatăl Elenei este un apropiat al trustului PRO, iar unii consideră că tânăra are o atitudine superioară din acest motiv.

„Elena nu are nimic din calitățile unui lider, e doar o fată fără educație, care are impresia ca toate i se cuvin ei doar pentru ca tati are legături cu trustul Pro.”, a mai scris cineva.

Elena Chiriac a câștigat totemul de imunitate de mai multe ori, motiv pentru care nu a putut fi nominalizată de ceilalți coechipieri. Internauții sunt convinși că sportiva ar fi fost deja eliminată fără existența totemului.

„Ce bine ar fi dacă s-ar elimina totemul de imunitate, atunci aș vedea-o pe Leana, cât ar mai sta”, a fost un alt comentariu.

Laura Giurcanu a fost eliminată

În tribul Faimoșilor au mai rămas doar cinci concurenți după ce . Vloggerița este recunoscătoare pentru această experiență și i-a rugat pe colegii ei să treacă peste neînțelegerile din echipă.

„Am învățat să fiu recunoscătoare, am petrecut, am râs și am plâns, am spart sute de nuci de cocos, plec cu un bagaj gol, dar plec cu un bagaj plin emoțional, cu o grămadă de învățături.

Pentru mine Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot.”, a spus Laura după ce Daniel Pavel a rostit numele ei.

Luptătoarea de taekwondo Elena Chiriac i-a jignit pe TJ Miles și pe Marian Drăgulescu, iar Laura Giurcanu nu a intervenit în cearta lor. În plus, i-a reproșat lui Mari Fica faptul că este lipsită de personalitate.