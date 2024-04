Elena Marin rupe tăcerea după ce a fost jignită în ultimul hal de Elena Ionescu pe aeroport: „Asta spune multe”

Elena Marin reacționează la afirmațiile făcute de Elena Ionescu despre ea, unele deloc măgulitoare, în exclusivitate pentru FANATIK! Superba dansatoare are un gust amar în urma răutăților gratuite pe care cântăreața le-a exprimat la adresa ei, în absența ei!

Războiul Elenelor! Elena Marin rupe tăcerea după ce Elena Ionescu a făcut remarci jignitoare la adresa ei, în urma eliminării de la Survivor

Pe nepusă masă, sau cum ar spunii internauții „Nimeni, nimic”, apare o filmare cu Elena Ionescu în care o terfelește pe aeroport pe Elena Marin, în drumul spre casă după eliminarea de la Survivor România All Stars.

n-a lăsat deloc loc de „Bună ziua” în ceea ce o privește pe Elena Marin, cea cu care a coincis, pentru o scurtă perioadă, în

S-a legat în special de aspectul ei fizic și de faptul că ar fi fost oarecum apropiate la un moment dat. Elena Ionescu părea extrem de deranjată de asocierea imaginii sale cu Elena Marin și, în consecință, i-a cântat sâmbetele de a reușit să își șocheze inclusiv fanii. Filmarea, făcută de un român care era vizavi de ea în sala de așteptare dintr-un aeroport, a fost publicată de pagina și a stârnit reacții în mediul virtual.

Elena Ionescu nu a vrut să comenteze propriile afirmații, deși FANATIK a insistat

Înainte de a reda pasaje din remarcile făcute de Elena Ionescu despre Elena Marin, trebuie precizat faptul că FANATIK a insistat să ia un punct de vedere de la ”acuzată”. Ba chiar, în cadrul unui interviu recent apărut în publicația noastră, luat cântăreței, una dintre întrebări se referea la acel episod. Elena Ionescu a ignorat complet întrebarea despre spovedania făcută pe aeroport.

Elena Marin, însă, și-a exprimat punctul de vedere, dat fiind că, în cazul de față, e persoana despre care s-a vorbit în termeni nu tocmai laudativi. Dansatoarea rupe tăcerea, în exclusivitate pentru FANATIK. Spune ce relație a existat, de fapt, între ea și artistă.

„Mama mea, la 60 de ani, e mai frumoasă ca asta… Ca să înțelegi ce fel de discrepanță… Dacă Zanni a făcut-o hodoroanță (… n. red.: neinteligibil din înregistrare) Adică are ceva… Ceva dizgrațios. Și i-a zis cineva că noi două suntem surori, auzi? Când mă duceam la Morar, zicea am și eu două Elene aici. Zicea că sunteți două Elene.. Și ea, de atunci, îmi zice: Mai ții minte că Morar ne-a zis că noi două semănăm? Am zis: nu. Nu îmi amintesc”, reprezintă o parte din pasajele unei conversații pe care Elena Ionescu a avut-o, cu cineva, despre Elena Marin.

Elena Marin a stat de vorbă cu noi, așa cum vă spuneam, despre declarațiile halucinante făcute de Elena Ionescu despre ea. FANATIK a întrebat-o dacă au existat vreodată probleme între ele două. De asemenea, ne-a zis dacă a avut ocazia să vorbească cu Ionescu despre afirmațiile jignitoare făcute la adresa ei.

Elena Marin, șocată: „Asta spune multe despre acel om”

Iată întrebările exacte și răspunsurile oferite de Elena Marin!

Ce are Elena Ionescu cu tine? Ai văzut videoclipul ăla și multora li s-a părut foarte urât. De unde până unde? Voi în emisiune nu păreați rivale sau să vă bârfeați…

– Doamne! N-am nici cea mai mică idee. Din contră! Absolut deloc. Ideea e că noi ne știm și de la Mihai Morar, din emisiunea (n. red.: Răi da buni de la Antena 2, actuala Antena Stars) unde eu am participat timp de 10 ani. Știam că aveam o relație cât prietene, fiind din aceeași industrie…

Dar vă respectați…

– Da, și ne respectam. Ne întâlneam inclusiv la concerte, vorbeam. Povesteam. Mi-a spus la un moment dat, mi-a povestit despre fostul ei soț, despre copilul ei. Sunt lucruri pe care ea mi le-a povestit, fără ca eu să o întreb. Am fost șocată, recunosc, de acel video.

Dar tu ai apucat să vorbești cu ea, să îți ceară scuze? Ți-a scris măcar un mesaj să te lămurească?

– Nu am apucat să vorbesc absolut deloc cu ea. Și cred că-i prea mult și e prea orgolioasă să facă lucrul acesta. Cred că, nu știu, dacă m-aș intersecta cu ea nu cred că ar deschide subiectul. Cumva, ca să concluzionez, cred că asta zice foarte mult despre oameni. În momentul în care cineva jignește pe altcineva și e atât de acid și de rău, mai ales fără motiv, cred că asta spune multe despre acel om.