Elena Merișoreanu, revoltată de organizarea pelerinajului la Sfânta Parascheva. ”Sunt grămadă unii peste alții”

Cântăreața Elena Merișoreanu nu este de acord cu pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva, în contextul valului 4 al pandemiei.

”Eu sunt revoltată și că au dat drumul la Sfânta Parascheva, să mă ierte Dumnezeu. Ar trebui băgați mai puțini, sunt grămadă unii peste alții”, a declarat artista, potrivit .

Peste 18.000 de persoane au fost prezente la pentru a se închina la racla cu moaştele Momentul cel mai important al sărbătorii va avea loc pe 14 octombrie. Atunci va fi oficiată Sfânta Liturghie în zona pietonală din centrul oraşului.

și a ajuns la spital. Artista susține că s-a îmbolnăvit la un eveniment unde a făcut multe poze cu oamenii.

Cântăreața le transmite oamenilor să se vaccineze. ”Dacă nu aș fi făcut vaccinul nu cred că mă mai întorceam acasă”, a declarat artista.

“Dragii mei, vaccinați-vă! Eu nu am făcut o formă gravă pentru că m-am vaccinat. Rapelul l-am făcut prin iunie. Eu am luat COVID de la un eveniment unde m-am dus, am cântat 50 de minute și două ore am făcut poze.(…)

Mă feresc acum, nu știi de unde iei virusul. Dacă nu aș fi făcut vaccinul nu cred că mă mai întorceam acasă. Am fost ținută pe perfuzii și medicamente. Nu știu ce mi-au dat, dar m-au făcut bine. (…)

Eu sunt revoltată și că au dat drumul la Sfânta Parascheva, să mă ierte Dumnezeu. Ar trebui băgați mai puțini, sunt grămadă unii peste alții,” a povestit artista.

Situația din Iași este tot mai îngrijorătoare, iar efecte aglomerației de la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva s-ar putea vedea peste câteva zile.

Între timp, numărul cazurilor grave a crescut în Iași. Sunt peste 700 de bolnavi internați cu Sars-CoV-2. Mai mult de jumătate dintre aceștia au nevoie de sursă de oxigen.

Elena Merișoreanu: ”Am stat internată nouă zile. M-au pus pe perfuzii, pe tratament adecvat”

„Eu m-am tratat inițial acasă șase zile, credeam că sunt răcită. Am sunat medicul de familie și l-am întrebat, nu mă gândeam că am Covid. Nu mai băusem cafeaua de două zile pentru că nu mai aveam gust și miros. Am chemat salvarea și m-au dus la Matei Balș.

Am stat internată nouă zile. M-au pus pe perfuzii, pe tratament adecvat. Nu am cuvinte să le mulțumesc tuturor, de la infirmiere, până la asistente și medici pentru modul în care m-au îngrijit. Și nu s-au purtat așa doar cu mine, ci cu toată lumea. Aveau răni pe la nas săracii, de la măști,” a spus Elena Merișoreanu la Antena 3.